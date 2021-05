Volley mercato maschile: i Block Devils accolgono Matt Anderson

L’ultima delle voci di mercato resa ufficiale è quella dell’arrivo di Matthew Anderson in casa Sir Safety Perugia. Tale annuncio è il primo vero colpo di mercato della società umbra ed è arrivato dopo i rinnovi di Ter Horst e Ricci.

Lo schiacciatore statunitense ha sempre affermato di trovarsi a suo agio in Italia. Ed è il motivo per cui, dopo ben sette anni trascorsi in Russia con la maglia dello Zenit Kazan, aveva deciso di tornare nel campionato italiano. Per farlo aveva scelto di vestire la maglia di Modena per la seconda volta dopo la parentesi gialloblù della stagione 2011-2012. Una storia tutta da scrivere che sembrava essere destinata a durare a lungo, ma che purtroppo è stata interrotta prematuramente dal Covid.

I problemi economici della società emiliana lo hanno costretto a cercare un’altra squadra per la stagione corrente. La scelta è ricaduta sul team di Shanghai ma ancora una volta la strada del 34 enne è stata segnata dalla pandemia e l’avventura cinese non è neanche cominciata.

Immagine pubblicata sui canali social della Sir Safety Perugia Volley Club

Dopo un anno di stop forzato, dunque, il giocatore a stelle e strisce è pronto per una nuova avventura nella città umbra. Al suo fianco troverà quasi sicuramente il suo compagno di molte vittorie, Wilfredo Leon. I due hanno portato Kazan sul tetto del mondo e il presidente della Sir, Gino Sirci, spera che la stessa sorte possa capitare alla sua squadra.

Matt è un giocatore molto versatile e non può far altro che impreziosire un roster già di grande valore come quello di Perugia. L’unico dubbio resta sul suo ruolo in campo. Sarà schierato in posto 4 e affiancherà proprio il pari ruolo polacco oppure verrà schierato in diagonale a Travica come sostituto di Atanasijević?

