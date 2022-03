Volley maschile, Perugia conquista la Coppa Italia

Volley maschile, Perugia a valanga su Trento nella finale di Coppa Italia. In Superlega, Modena batte Lube con il punteggio di 3-1.

La Perugia di Nicola Grbic sta dominando questa stagione di volley italiano: prima nel campionato di Superlega, la squadra umbra si è aggiudicata domenica la Coppa Italia, al termine della due giorni di final four a Casalecchio di Reno (Bo).

I block-devils dominano in lungo e in larego il match, contro una Trento apparsa incapace di invertire la tendenza. Subito Leòn a solcare la differenza con la compagine dolomitica grazie a tre punti in apertura di match.

Perugia risponde presente soprattutto a muro (6 punti nel primo set), e il primo parziale scivola via sul punteggio di 25-17.

Perugia festeggia la vittoria della Coppa Italia volley maschile. Foto dall’account Twitter di Volleyball.it

Medesimo punteggio nel secondo set, quando Perugia si affida ancora ai colpi del suo schiacciatore di punta (che chiude con 23 punti, quattro aces e due muri), mentre Trento fatica a ricevere, e dunque a costruire azioni pericolose.

La squadra di Lorenzetti prova nel terzo parziale, ma è l’ex Giannelli, con un tocco di seconda, a chiudere sul 25-21. Perugia vince la terza Coppa Italia della propria storia, il primo trofeo di una stagione che l’aveva vista perdere nelle semifinali di Supercoppa contro Trento (poi vincitrice del trofeo).

Ieri la squadra di Grbic, che ha espresso parole d’orgoglio per i propri ragazzi, si è presa la più classica delle rivincite.

E mentre a Casalecchio di Reno si giocava la final four di Coppa, il saturday night di Superlega ha visto andare in scena una super gara tra Modena e Lube. Vince la squadra di Giani 3-1 (25-21; 22-25; 25-20; 25-20), grazie ai 19 punti (col 52% di efficacia) di Nimir. Modena consolida così il quarto posto, e dimostra di poter dire la sua anche negli scontri diretti di playoff, lì dove si decideranno le sorti della stagione.

Migliori Bookmakers AAMS