Volley maschile, Champions League: Civitanova crolla in casa. Trentino vince 3 a 0

Con l’esclusione delle squadre russe dalla Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia ha raggiunto, senza giocare, la semifinale e ora da spettatrice attente i risultati delle altre italiane impegnate questa settimana nella competizione europea.

Cucine Lube Civitanova – Jastrzebski Wegiel

Civitanova perde in casa 0-3 (22-25, 23-25, 19-25) e la strada per la semifinale ora è tutta in salita. Nella partita di ritorno ai marchigiani servirà una prestazione al limite della perfezione per vincere partita e golden set.

Si rivede in panchina Juantorena, ma non è ancora arrivato il momento del suo rientro in campo. Al posto del capitano biancorosso viene schierato Yant che però non brilla e il suo tabellino si ferma a 9 punti. Il migliore tra i padroni di casa è ancora una volta Simon, con 14 punti, 3 muri e 2 ace.

Una partita dominata dal primo all’ultimo punto dalla squadra allenata da Gardini. Non è stata sufficiente, nel secondo set, l’entrata di Zaytsev e l’ace del centrale cubano della Lube per il 23 a 24 per vincere il parziale e riaprire la partita. A farla da padrone è stata proprio l’ex di turno, Hadrava, he ha terminato la partita con 14 punti, guadagnandosi il titolo

Itas Trentino – Recycling Volleys Berlin

A Trentino sono bastati 78 minuti per vincere contro Berlino per 3 a 0 (27-25, 25-19, 25-22). Tra le fila dell’Itas pesa l’assenza di Lavia infortunato, ma Pinali, autore di un’ottima prova dai nove metri, non ha fatto sentire troppo la sua mancanza.

Si comincia con un primo set molto equilibrato deciso dagli 8 errori di Berlino in battuta. I tedeschi migliorano al servizio nel corso della partita ma i trentini, guidati dalla coppia serba al centro, non si lasciano intimorire dall’esperienza di Grankin e compagni.

Grazie ad uno strepitoso Lisinac, Mvp con 11 punti (di cui 1 ace e 1 muro), la squadra italiana compie un primo passo importante verso la semifinale. Ora mancano solo due set, che devono essere tassativamente conquistati nella sfida di ritorno, per poter raggiungere Perugia.

