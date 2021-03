Volley, la FIVB annuncia: VNL a Rimini

La competizione che fa da antipasto alle Olimpiadi verrà disputata nel capoluogo romagnolo che ha predisposto una “bolla” accettata dalla Federazione internazionale. Finali femminili tra il 24 e il 25 giugno. Quelle maschili tra il 26 e il 27.

L‘Italia sarà ancora palcoscenico principale del grande volley: oggi la FIVB (Federation Internationale de Volleyball), ha annunciato che Rimini ospiterà le VNL maschile e femminile tra la fine di maggio e la fine di giugno. Tutto questo alla vigilia delle final four di Coppa Italia femminile che si disputeranno nel weekend all’RDS Stadium.

VLN: la formula del torneo

La VLN prevede l’inserimento di 16 squadre in un unico girone, così da dare vita a un “maxi-torneo”. Tutte le formazioni si affrontano infatti una sola volta, per un totale di 15 gare a squadra. Alla fine, le prime quattro classificate si affrontano in semifinali e finale, che determinano il vincitore della competizione.

Rimini centro del volley

Una grande occasione per Rimini e l’Italia, che ha superato la candidatura di altre sei città, acquisendo la possibilità di ospitare uno degli eventi più attesi di tutta la stagione pallavolistica. La VNL fa da preludio all’appuntamento olimpico di Tokyo, e contribuirà ad accendere la febbre da volley. In più, coach Mazzanti e Blengini avranno l’opportunità di effettuare un maxi collegiale, che permetterà loro di testare giovani e seconde linee le quali non avranno spazio nella rassegna a cinque cerchi.

Una vetrina importante per tanti giovani atlete e atleti che si stanno distinguendo in questa stagione di A1: Mazzaro, Nwakalor, Cambi, ma anche Sperotto, Cortesia, Lavia per citarne alcuni.

I numeri

Rimini sarà così vetrina del grande volley. La città della Riviera ospiterà ben 248 partite tra maschile e femminile. Lo spettacolo è garantito. L’Italia si presenta ai blocchi di partenza con grandi ambizioni.

