Volley, Italia femminile: dirmata la lista delle convocate per la VNL

La FIPAV ha oggi reso noto l’elenco completo dei 35 (28 atlete più 7 dello staff), che parteciperanno alla prossima VNL di Rimini. Nel gruppo le migliori giocatrici di A1, ed un paio di sorprese. De Gennaro e Sorokaite le atlete più esperte.

Con la stagione pallavolistica ormai agli sgoccioli, è quasi tempo di pensare alle nazionali. Ci aspetta un’estate densa di impegni, a cominciare dalla VNL che si disputerà a Rimini dal 25 maggio al 20 giugno. Oggi la FIPAV ha comunicato l’elenco delle atlete che prenderanno parte a questo torneo, propedeutico alle prossime Olimpiadi in Giappone.

28 sono le giocatrici convocate dal CT Davide Mazzanti, e messe a disposizione di Giulio Cesare Bregoli e Matteo Bertini, che guideranno la squadra azzurra in questo importante torneo. Nella rosa sono presenti le migliori giocatrici del campionato di A1, quelle che più di tutte si sono distinte nell’arco di questa stagione e negli ultimi due anni, per un ciclo iniziato con la medaglia di bronzo agli Europei e che ha visto diverse giocatrici maturare fino a raggiungere un livello di competitività elevatissimo.

Davide Mazzanti, CT della

A leggere i nomi presenti nella lista si scopre una profondità di roster che l’Italia non presentava forse da tempo. Oltre alle donne della vecchia guardia, tra le quali spiccano Cate Bosetti, Moky De Gennaro e la neo “bisontina” Indre Sorokaite, ci sono tante giocatrici che hanno fatto parte del progetto quadriennale di Mazzanti sulla panchina azzurra, e che ora hanno raggiunto il pieno della propria maturità sportiva.

Impossibile non citare Paola Egonu, l’opposto di Conegliano che tutti ci invidiano, ma anche la stessa Camilla Mingardi, che, con le maglie di Brescia e Busto, ha vinto per due anni filati la classifica cannonieri in “regular season”.

Mazzanti ha scelto il solco della continuità, convocando tante atlete con le quali già ha lavorato in passato, sia nei tornei più importanti che in quelli minori. Tra le new entry si segnalano Alessia Mazzaro, in crescita costante negli ultimi due anni a Chieri, Federica Squarcini, “jolly” della Vero Volley Monza e Ilaria Battistoni, che è riuscita a ritagliarsi un discreto spazio a Novara.

Vi è poi un nutrito blocco della Delta Despar Trentino, composto da Giulia Melli, Sofia D’Odorico ed Eleonora Furlan. Due sorprese arrivano infine dall’A2: Ravenna riporta delle giocatrici in Nazionale dopo quasi vent’anni. Si tratta di Rachele Morello, alzatrice ex Novara, e del martello Benedetta Piva.

Questo gruppo di giocatrici verrà ulteriormente scremato entro l’11 maggio quando, come riporta la nota della FIPAV, verrà selezionata la lista definitiva dei 25 (atlete più staff) che parteciperanno alla Volleyball Nations League.

Volleyball Nations League 2021 – La lista delle 28 giocatrici dell’Italia

Indre Sorokaite (Toyota AB Queenseis)

Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri)

Alessia Gennari (Unet E-Work Busto Arsizio)

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)

Ofelia Malinov (Savino del Bene Scandicci)

Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano)

Alessia Orro (Saugella Monza)

Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara)

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)

Anna Danesi (Saugella Monza)

Anastasia Guerra (Il Bisonte Firenze)

Sarah Fahr (Imoco Volley Conegliano)

Elena Pietrini (Savino del Bene Scandicci)

Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)

Paola Egonu (Imoco Volley Conegliano)

Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio)

Marina Lubian (Savino del Bene Scandicci)

Rachele Morello (Olimpia Teodora Ravenna)

Chiara De Bortoli (Reale Mutua Fenera Chieri)

Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri)

Rebecca Piva (Olimpia Teodora Ravenna)

Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara)

Eleonora Furlan (Delta Despar Trentino)

Giulia Melli (Delta Despar Trentino)

Sofia D’Odorico (Delta Despar Trentino)

Federica Squarcini (Saugella Monza)

Eleonora Fersino (Zanetti Bergamo)

Loveth Omoruyi (Imoco Volley Conegliano)

Allenatore Giulio Bregoli, vice allenatore Matteo Bertini.

