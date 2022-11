Volley femminile, Imoco ancora padrona: sua la Supercoppa Italiana

Volley femminile, l’Imoco Volley Conegliano è ancora la squadra da battere: sua la Supercoppa Italiana (sesta nella sua breve storia, quinta consecutiva), dopo l’ennesimo atto di una sfida con Novara vinta con il punteggio di 3-1 (25-23; 17-25; 25-19; 25-17).

E pensare che in estate c’era chi credeva che il ciclo fosse agli sgoccioli: l’Imoco Volley Conegliano ha cambiato pelle, ma non ha perso l’abitudine a vincere. Sua la Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione di volley femminile, vinta al Palazzo Wanny di Firenze contro una Novara presente solo per due set (25-23; 17-25; 25-19; 25-17).

Isabelle Haak è la nuova trascinatrice del gruppo di “Pantere”, e ieri si è confermata decisiva mettendo a referto ben 22 punti, fra cui tre muri, (mentre l’ex Egonu, contro il Thy, in Turchia, ne metteva a segno 23). La Prosecco non si affida solo alle giocate della svedese, ma anche a una Kathryn Plummer martello sempre efficace, che anche ieri ha dato il proprio contributo (17 punti per lei).

Joana “Asia” Wolosz, capitana Imoco, alza la Supercoppa Italiana. Foto dall’account Twitter Lega Volley Femminile (@LegaVolleyFem)

Novara si è trovata a fare i conti con le assenze di Danesi ed Adams, rimpiazzate da Bonifacio e Carcaces, entrambe non in giornata ottimale. L’ex Casalmaggiore mette a referto 11 punti, ma risulta incisiva solo per metà partita (nel primo set, insieme a Karakurt, regala il +3 alla sua squadra), per poi sparire progressivamente dal campo.

Alla squadra di Lavarini, che pure vince in maniera perentoria il secondo parziale, non sono bastati i 14 punti (con un ace) della stessa Karakurt. Le piemontesi devono ancora una volta accontentarsi della piazza d’onore, e proveranno subito a rifarsi, buttandosi a capofitto sugli imminenti impegni di Champions League (primo match il 6 dicembre, al PalaIgor, contro il Potsdam) e su un campionato che le vede in dovere di recuperare 10 punti di ritardo proprio a Conegliano e risalire dal terzo posto.