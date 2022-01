Volley femminile, Coppa Italia Frecciarossa: Imoco-Novara la finale

Volley femminile, Coppa Italia Frecciarossa: sarà Imoco-Novara la finale. La squadra di Santarelli batte 3-1 Busto Arsizio, mentre le “Igorine” approfittano del forfait di Chieri.

Sarà ancora una volta Imoco-Novara: la finale della quarantaquattresima edizione della Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile, manderà in scena le due squadre che da anni si contendono la leadership sul panorama nazionale.

Novara non è dovuta neanche scendere in campo, dacché la semifinale contro Chieri, che si sarebbe dovuta disputare alle 18:30, è stata annullata per via della presenza di quattro atlete positive nel gruppo squadra delle “collinari”. Rammaricato, il presidente della Lega Volley femminile Mauro Fabris, ha annunciato il forfait della squadra di coach Bregoli, vista l’impossibilità di ricalendarizzare il match in futuro.

Così, Chirichella e compagne si sono sedute in poltrona aspettando l’esito dell’altra semifinale tra Busto e Conegliano. Una partita vera e combattuta, durata ben quattro set, nei quali le ragazze di Marco Musso hanno dato non poco filo da torcere alle campionesse d’Europa in carica.

Il primo parziale ha avuto meno equilibrio, con Conegliano capace di viaggiare a vele spiegate sul 21-12 (ace di Folie), e chiudere i conti sul 25-16 con pipe di Egonu.

Reazione di Busto nel secondo set: le lombarde, sotto 24-21, piazzano un parziale di cinque punti e pareggiano i conti, ai vantaggi, con la propria cannoniera Mingardi.

Le “Pantere” tornano a graffiare nel set successivo, dove una diagonale di Sylla frutta ben otto set-ball, subito capitalizzati a seguito di un errore commesso da Mingardi in parallela.

Busto non demorde, e sembra intenzionata a portare il match al tie-break: avanti 20-22, con un mani out di Gray, le bustocche si vedono superare da un muro di De Kruijf proprio sulla statunitense (23-22). Ci pensa Courtney, con un pallonetto, a soffocare le speranze della squadra di Musso. L’Imoco Conegliano vola in finale di Coppa Italia, e cercherà di difendere il titolo, conquistato nelle ultime due edizioni, contro l’onnipresente Novara.

