Volley, Fabio Soli non è più l’allenatore di Monza

Salta una nuova panchina nella Superlega di Volley maschile. Dopo l’esonero di Gardini a Piacenza, questa volta tocca a Fabio Soli salutare la panchina della Vero Volley Monza. Fatale per l’ex vice di Bonitta alla guida dell’Italia femminile, la sconfitta patita ieri contro il fanalino di coda Latina, unica squadra ancora a zero punti fino a quel momento.

Soli paga anche un avvio decisamente sottotono della squadra monzese, decima e ai margini della zona retrocessione, dopo aver raccolto appena cinque punti in sei partite, frutto di due vittorie e quattro sconfitte. Holt e compagni avevano illuso con la bella vittoria sul campo di Modena alla prima giornata, ma poi hanno trovato non poca difficoltà in queste prime battute di campionato, subendo anche la clamorosa sconfitta di ieri. Fabio Soli lascia dopo tre anni nei quali era riuscito a condurre la squadra sino alla finale di Challenge Cup, poi persa contro il Belgorod nel 2019.

Fabio Soli esonerato: il comunicato del Vero Volley Monza

“Il Consorzio Vero Volley comunica che a partire da oggi Fabio Soli è stato sollevato dall’incarico di primo allenatore della Vero Volley Monza e lo ringrazia per la sua collaborazione e l’impegno speso a favore del Consorzio nel corso delle ultime tre stagioni. La squadra verrà temporaneamente affidata a Massimo Eccheli. Lo staff a supporto dell’allenatore verrà definito nel dettaglio nel corso dei prossimi giorni.”

Questo il comunicato con il quale Monza ha detto addio al suo ormai ex allenatore. I ragazzi brianzoli saranno ora guidati temporaneamente dal coach delle giovanili Massimo Eccheli, in cerca poi di un eventuale sostituto per il resto della stagione.

