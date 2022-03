Vitesse-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Giocheremo in un campo che non è da calcio”.

Il tecnico giallorosso ha parlato in vista del match di Conference League contro il Vitesse.

Dopo tanti silenzi, torna a parlare in conferenza stampa Josè Mourinho e ha scelto di farlo in occasione del match contro il Vitesse di Conference League.

La Roma, infatti, torna ad essere protagonista nella competizione europea nata quest’anno e disputerà il primo match degli ottavi di finale proprio in Olanda contro una squadra molto giovane e imprevedibile.

Mourinho e i suoi calciatori sono concentrati, ma c’è un dettaglio che desta preoccupazione, ovvero il campo da gioco.

Lo Special One, in conferenza stampa, ha precisato di aver trova un campo in bruttissime condizioni e che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un campo da calcio. Un dettaglio non da poco per il portoghese che non si capacita, in un posto che vive di calcio come l’Olanda, come sia possibile trovare un campo in queste condizioni.

La preoccupazione sulle condizioni del terreno di gioco, non mina, però, su quelli che saranno gli obiettivi della Roma e la filosofia di gioco.

Intanto, c’è una buona notizia, ovvero il graduale ritorno di Spinazzola che, stando a quanto detto dallo Special One, è tornato a sorridere, felice di sentirsi nuovamente un atleta.

Sul fronte turnover, il mister capitolino non da indicazioni ben precise, ma sembra che la risposta sia indirizzata più verso un no, che un si. L’idea di Mourinho, probabilmente, sarà quella di attuare qualche leggero cambio, ma di mantenere l’ossatura della squadra titolare.

I giallorossi sono reduci da una sfida giocata molto bene, ovvero quella contro l’Atalanta e l’allenatore non vuole perdere l’inerzia.

La Roma si riaffaccia all’Europa e lo fa dovendo subito affrontare una trasferta che, per una serie di ragioni, non sarà affatto semplice.

Ma se è vero che il Vitesse ha comunque impensierito squadre come Tottenham e Rennes, è anche vero che il tasso tecnico della Roma non è paragonabile a quello degli olandesi e che non c’è motivo di pensare che i giallorossi possano, in qualsiasi modo, tentennare di fronte all’avversario.

