Villarreal-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 22-2-2022

Dove vedere Villarreal-Juventus andata ottavi di finale Champions League 2021-2022 martedì 22 febbraio 2022 ore 21.00. La partita Villarreal-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Canale 5, Mediaset Play, Infinity+, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go e Now Tv.

Il pareggio col Torino di Ivan Juric, nel derby della Mole di poche ore fa, ha impedito alla Juventus di Massimiliano Allegri di blindare il quarto posto che, con l’Atalanta dietro appena tre punti (i nerazzurri hanno anche una partita in meno), è, ora come ora, tutt’altro che al sicuro.

Villarreal-Juventus, andata ottavi di finale Champions League 22-2-2022.

La qualificazione all’edizione 2022-2023 della Champions League rappresenta infatti l’obiettivo da raggiungere a tutti i costi per la Vecchia Signora che, martedì alle 21.00, sarà chiamata ad affrontare, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, nella cornice dello Stadio della Ceramica di Villarreal, l’omonima squadra di casa guidata in panchina da Unai Emery la quale, proprio come i bianconeri in Serie A, è in piena lotta per la quarta posizione nella Liga.

Quello che andrà in scena martedì sera sarà il primo match ufficiale tra piemontesi e valenciani che tornano ad incontrarsi a distanza di tredici anni dall’incontro amichevole disputato allo Stadio Arechi di Salerno il 7 agosto 2009. In quell’occasione, il Submarino Amarillo di Ernesto Valverde, tra le cui fila figurava anche Giuseppe “Pepito” Rossi, sconfisse 4 a 1 la Vecchia Signora grazie ad una doppietta di Pires e ai gol di Cazorla e Nilmar.

Come vedere Villarreal-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Villarreal-Juventus

Competizione: Champions League (andata ottavi di finale)

Data: martedì 22 febbraio 2022

Orario: 21.00

Canali Tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Streaming: Mediaset Play, Infinity+, Sky Go, Now Tv

Villarreal-Juventus sarà visibile, a partire dalle 21.00 di martedì 22 febbraio 2022, in chiaro su Canale 5 e, via satellite, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match tra Sottomarino Giallo e Vecchia Signora mediante gli appositi servizi, gratuiti e a pagamento, offerti da Mediaset Play, Infinity+, Sky Go e Now Tv.

La telecronaca della sfida del Della Ceramica sarà di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini su Canale 5 e di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi su Sky.

Dove ascoltare la radiocronaca

La radiocronaca di Villarreal-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 21.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Villarreal-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Emery dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Rulli in porta. Davanti a lui, Foyth, Raul Albiol, Pau Torres e Pedraza. A centrocampo spazio a Chukwueze, Capoue, Parejo e Alberto Moreno. In attacco, il duo formato da Danjuma e Lo Celso.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Cuadrado, Danilo, De Ligt e De Sciglio. Centrocampo a tre con Zakaria, Arthur e Rabiot. Davanti, il tridente composto da Dybala, Vlahovic e Morata.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

Quello in programma martedì alle 21.00 sarà il primo incontro ufficiale tra Villarreal e Juventus. L’unico precedente infatti, come anticipato sopra, risale all’incontro amichevole precampionato giocato all’Arechi di Salerno il 7 agosto 2009 e terminato con la vittoria per 1-4 degli spagnoli grazie ad una doppietta di Pires e alle reti di Cazorla e Nilmar. Il gol della bandiera, per i bianconeri, lo segnò Amauri.

Migliori Bookmakers AAMS