Villarreal-Juventus 1-1, Allegri: “Al ritorno come una finale. Meglio una Juventus brutta ma vincente che bella ma perdente”

Tutto rimandato al ritorno tra Villarreal e Juventus con la gara dell’Estadio de la Ceramica valevole per gli ottavi di finale di Champions League che è terminata 1-1.

La Juventus è partita benissimo sbloccando subito l’incontro dopo appena 33” grazie a Vlahovic, ma non l’ha chiusa come spesso le è capitato quest’anno. Così, nella ripresa, il Villarreal è cresciuto ed ha trovato il meritato pari con Dani Parejo che ridà speranze al Submarino Amarillo.

Un gol subito a causa di un brutto errore di Rabiot che ha completamente perso di vista Parejo, lasciandolo libero di ricevere palla e di battere Szczesny. Un errore sottolineato anche da Massimiliano Allegri che a Mediaset ha commentato la gara: “E’ stato decisivo perchè poi tra l’altro vnivamo da un’azione dove c’era un mezzo fallo su Vlahovic non fischiato e quindi bisognava stare più attenti. Invece ci siamo fermati, eravamo fermi loro, fermi noi, c’era Parejo in mezzo all’area da solo e lì c’è, stata una disattenzione. Poi loro anche nella costruzione del gioco cercavano sempre queste imbucate, cross alti non potevano farli perchè non avevano centravanti, quindi bisognava solo stare attenti su queste robe, infatti eravamo 6 contro 1, Rabiot non è scappato e siamo rimasti fermi, quindi bisognava essere più bravi”.

Nonostante l’errore di Rabiot ed il pareggio finale, Allegri si è detto soddisfatto della partita disputata dai suoi ragazzi, sottolineando come fare una buona gara in casa del Villarreal non era affatto scontato. Per il tecnico bianconero bisognava solo avere maggior precisione nei passaggi, poiché il Villarreal difendeva alto e con un po’ di pazienza il 2-0 sarebbe arrivato.

Invece, la Juventus adesso si trova costretta a vincere in casa il prossimo 16 Marzo visto che i gol in trasferta non valgono più doppio. Lo sa anche Allegri che lo ha ribadito, affermando come quella partita sarà come una finale: “”n vista del ritorno… ora che non vale più il gol doppio in trasferta è una finale, quindi bisogna vincere per forza, non c’è altro risultato”.

Esordio in Champions League da sogno per Vlahovic che ha segnato la sua prima rete dopo pochi secondi, rispondendo sul campo alle critiche degli ultimi giorni dopo il derby col Torino. Anche Allegri ha affermato di essere rimasto contento di lui: “Sono contento, ha fatto una buona partita, giocare contro Albiol non era semplice. Quindi è stato molto bravo, hanno fatto bene sia lui che Morata davanti, hanno fatto bene tutti”.

Allegri, però, non si è fermato solo a Vlahovic, ed ha ribadito come tutti davanti abbiano giocato bene, facendo i complimenti anche a Morata. Il tecnico livornese ha affermato come non si potesse pensare di venire a Villarreal e di dominare, sostenendo come le cose vadano fatte un passo alla volta e con calma.

A domanda sul se preferisce una Juventus che faccia bel calcio o una Juventus più brutta ma efficace, Allegri non ha poi avuto dubbi sostenendo come sia meglio essere brutti ma vincenti e più cattivi: “Io direi di sì, perchè è meglio avere una Juve vincente che una Juve bellina ma perdente. Ma è questione di gusti”.

