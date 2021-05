Europa League 2020-2021: la finale sarà Villarreal-Manchester United

Adesso è ufficiale, la finale di Europa League sarà tra Villareal e Manchester United. I Reds erano sicuramente i favoriti verso la finale della competizione. Inaspettato, invece, il Villareal che è riuscito a far fuori l’Arsenal impedendo la seconda finale inglese dopo quella di Champions League. Il vero jolly degli spagnoli si chiama Unai Emery.

Tutto è già deciso: a sfidarsi nella finale del 26 maggio saranno Manchester United e Villareal. I Reds hanno strapazzato la Roma all’andata imponendosi per 6-2. All’Olimpico, forti anche del risultato accumulato, si sono lasciati un po’ andare perdendo 3-2. La sconfitta, però, non ha minimamente toccato la squadra di Ole Solskjær che aveva la finale già in tasca.

L’altra finalista, a sorpresa, è il Villareal. Un cammino europeo davvero niente male per il Submarino amarillo. Anche loro, come gli sfidanti, hanno fatto tutto all’andata. Gli spagnoli avevano vinto 2-1 contro l’Arsenal ma quella rete dei Gunners non dava la tranquillità giusta. Al ritorno bisognava gestire la partita, evitando il gol . Così è accaduto e con lo 0-0, il Villareal si è guadagnato il pass per la fase conclusiva. Nessuna finale tutta inglese , quindi, come quella tra Manchester City e Chelsea in Champions League.

Villareal, il merito è di Emery

L’Europa League è sempre segnata da Unai Emery. L’allenatore , ancora una volta, raggiunge una finale della competizione sconfiggendo la sua ex squadra . L’Europa League sembrerebbe essere il suo habitat naturale avendola vinta per ben tre anni consecutivi sulla panchina del Siviglia. Adesso il tecnico spagnola conduce il Villareal verso la sua prima finale della sua storia.

Non è inedito, però, l’incrocio tra le due squadre. Si sono affrontate in Champions League sia nel 2005 che nel 2008 e, clamorosamente, tutti e quattro gli incontri sono terminati 0-0. Stavolta, però, le reti inviolate non ci saranno perché uscirà solo un vincitore dal Gdańsk Stadium di Danzica.

