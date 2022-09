Viktoria Plzen-Inter, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto determinato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi affrontati dal tecnico in vista della sfida dei suoi contro il Viktoria Plzen., valida per il girone C di Champions League

Avversari e girone: “Siamo capitati nel gruppo più difficile della Champions, ma nella nostra idea c’è la massima voglia di voler passare il turno. L’esordio con il Bayern Monaco non è stato dei migliori, ma abbiamo le basi per poter fare meglio. Il Plzen è una squadra fisica e veloce, che anche contro il Barcellona ha mostrato alcune di queste qualità. Non sarà facile”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Nodo portiere: “Ho scelto chi giocherà domani tra i pali, ma non lo dirò a voi ora. Anche i ragazzi sapranno la mia decisione prima della gara. Vi assicuro che non c’è, però, un portiere campionato e uno di Champions, in base alle partite sceglierò”.

Mentalità: “Sappiamo che per passare questo girone ci vogliono almeno 10 punti. Questa gara non è decisiva, ma poco ci manca per esserlo. Dobbiamo iniziare da qui ad incanalare successi e possiamo farlo. Vogliamo i 3 punti”.