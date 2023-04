Video Rissa ed espulsioni post Juventus – Inter 1-1 di Coppa Italia: cosa è successo

Finale infuocato nel Derby d’Italia tra Juventus e Inter di ieri sera valido per la semifinale di Andata di Coppa Italia e terminato col punteggio di 1 a 1 grazie al rigore segnato da Lukaku proprio all’ultimo istante che pareggia il gol di Cuadrado segnato 10 minuti prima!

Di certo non uno spettacolo sportivo bello da vedere per gli appassionati di calcio!

Lukaku esulta dopo il gol del pareggio segnato su calcio di rigore. (Fonte: twitter.com/Inter)

Nel finale di partita proprio dopo il pareggio segnato da Lukaku al 95° su calcio di rigore che fissa il risultato della partita sul pareggio succede di tutto in campo tra i calciatori di Juventus e Inter!

Lukaku dopo aver segnato il calcio di rigore sotto la curva degli ultras Juventini che lo fischiavano sonoramente esulta proprio davanti a loro fancendo il segno di zittirli!

Da lì nasce il parapiglia generale tra i calciatori delle due squadre che continua anche dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Massa.

Lukaku viene espulso subito dopo l’esultanza inappropriata ed esagerat dall’arbitro Massa che gli mostra il secondo cartellino giallo e salterà la semifinale di ritorno.

Poi la rissa continua dopo il triplice fischio finale quando nasce un battibecco tra i giocatori delle due squadre ed in particolare Cuadrado e Handanovic sembrano voler chiarirsi ma alla fine vola qualche parola di troppo e Cuadrado da uno spintone ad Handanovic che non se lo tiene ed i due vengono alle mani con parapiglia generale ed i compagni di squadra che cercano di separarli e calmare gli animi infuocati!

Anche Handanovic e Cuadrado salteranno la semifinale di ritorno!

Gli scontri ed il parapiglia generale è continuato poi anche nel tunnel che porta agli spogliatoi delle rispettive squadre!

Il 26 Aprile alle 21:00 si prevede uno scontro infuocato tra Inter e Juventus che hanno come obiettivo primario per salvare una stagione deludente arrivare in Finale di Coppa Italia dove affronteranno la vincente tra Fiorentina e Cremonese.

Juventus – Inter è una sorta di Finale anticipata visto che chi delle due la spunterà in semifinale avrà una Finale sulla carta abbastanza agevole e partirà sicuramente favorita per la vittoria del Trofeo della Coppa Italia.

Ricordiamo che da quest’anno anche in Coppa Italia vale la regola che passa il turno la squadra che nei due confronti segnerà più gol. Quindi il gol del pareggio dell’Inter segnato in trasferta non vale doppio e ai nerazzurri per staccare il biglietto per la Finale nel match di ritorno a San Siro non basterà il pareggio che porterebbe le due squadre ai supplementari.

Nel match di ritorno si ripartirà sul punteggio di perfetta parità e per passare il turno una delle due squadre dovrà segnare un gol più dell’altra viceversa col punteggio di parità si andrà ai supplementari ed eventuali calci di rigore!

Ecco il video dei Gol e rissa Finale in Juventus – Inter 1 – 1: