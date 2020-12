Video Highlights Udinese-Crotone 0-0: sintesi 15-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Udinese-Crotone 0-0, 12° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Si conclude con un pareggio a reti bianche la sfida tra Udinese e Crotone alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nel primo anticipo del martedì della dodicesima giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

I friulani ci hanno provato davvero in tutti i modi, ma sono risultati poco cinici sotto porta e si devono accontentare di un solo punto, comunque buono per la classifica e per il momento, che certifica l’ottimo stato di forma con il quinto risultato utile consecutivo.

Provano a muovere la propria classifica i pitagorici, che conquistano il secondo risultato utile consecutivo portandosi a tre punti di distanza dalla zona salvezza.

La sintesi di Udinese-Crotone 0-0, 12° Giornata Serie A

E’ un primo tempo molto equilibrato, disputato su ritmi molto blandi. Sembra una sfida a senso unico, visto che si tratta di un monologo dei padroni di casa, mentre gli ospiti non fanno altro che difendersi dietro la linea della palla in maniera compatta, chiudendo tutti gli spazi.

Quello dei padroni di casa è quasi un assalto, mentre gli ospiti non riescono mai ad uscire dalla propria metà campo e ribaltare l’azione, se non con Simy, sul quale è attento Musso.

Sarà l’unico tiro degli ospiti, che subiranno l’assalto dei padroni di casa, che ci provano con Bonifazi di testa, senza imprecisione, e impegneranno Cordaz con le conclusioni di Nestorovski, Arslan e De Paul più volte, ma senza trovare la giocata vincente.

Nel secondo tempo gli ospiti alzano un po’ il baricentro, permettendo ai padroni di casa di trovare maggiore velocità e verticalità in zona offensiva, ma riuscendo anche a rispondere al gioco avversario facendosi vedere in attacco.

Dopo l’ennesimo tiro di Arslan dalla distanza, che non trova la porta, e la gran parata di Cordaz su Nestorovski, gli ospiti rispondono con Pereira, mentre Molina prima impegna ancora Cordaz e poi è clamorosamente poco cinico da ottima posizione.

I padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore, visto che gli ospiti sono molto lunghi e lasciano tanti spazi, ma Pussetto spara addosso a Cordaz al termine di un bel contropiede di Deulofeu e De Paul, che ci proverà inutilmente anche su punizione.

Video Gol Highlights di Udinese-Crotone 0-0, 12° Giornata Serie A

https://oms.korafact.com/embed/y7a1zrzA13i8V

Il tabellino di Udinese-Crotone 0-0, 12° Giornata Serie A

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina (Dal 79′ Larsen), Pereyra, Arslan, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski (Dal 65′ Deulofeu). Allenatore: Gotti

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, Molina, Petriccione (Dal 81′ Zanellato), Messias (Dal 81′ Dragus), Reca; Riviere (Dal 55′ Eduardo Henrique), Simy. Allenatore: Stroppa

Arbitro: Di Martino

Gol: –

Ammoniti: Samir, Junior Messias, Petriccione, Eduardo, Dragus

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS