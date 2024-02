Video Highlights Torino-Salernitana 0-0: Sintesi 4-2-2024

Video Gol e Highlights Torino-Salernitana 0-0, 23° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio a reti bianche tra Torino e Salernitana allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico e Stadio Comunale, nell’anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Quarto risultato utile consecutivo per i granata, che si portano a quota trentadue punti in classifica, mentre i campani restano utili con tredici punti in classifica.

Sintesi di Torino-Salernitana 0-0

Out Buongiorno e Schuurs per Ivan Juric, che schiera Sazonov in difesa con Tameze e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic, a centrocampo punta su Bellanova, Ricci, Linetty e Lazaro, confermando il tridente d’attacco costituito da Vlasic alle spalle di Zapata e Sanabria.

Non ci sono Coulibaly, Fazio, Gyomber e Pirola per Simone Inzaghi, che punta su Zanoli, Pierozzi, Boateng, Pasalidis e Bradaric in difesa a protezione di Ochoa, con Candreva, Maggiore, Basic e Kastanos a centrocampo, Tchaouna unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa, che fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti chiudono tutti gli spazi e si difendono con ordine e compattezza.

Di fatto, non ci sono occasioni vere nella prima frazione di gioco, solo un tiro di Bellanova, mentre viene ammonito Sazonov e si fa male Rodriguez, sostituito da Masina.

⏱️ FT | Pareggio a reti bianche a Torino 🔒#TorinoSalernitana 0-0 pic.twitter.com/QXA7gSC2CA — Lega Serie A (@SerieA) February 4, 2024

Cambia poco il ritmo di gioco nel secondo tempo, visto che gli ospiti non fanno altro che difendersi contro padroni di casa molto più propositivi e offensivi.

Dopo il colpo di testa di Ricci, viene ammonito Pierozzi ed entrano Pellegrini, Dia, Djidji e Pellegri al posto di Boateng, Tchaouna, Vlasic e Tameze.

E’ bravissimo Ochoa su Linetty, si fa male Pasalidis, sostituito da Sambia quando Lovato e Ilic subentrano a Sazonov e Ricci, mentre Milinkovic-Savic è attento su Dia.

Nel finale c’è spazio per Vignato al posto di Kastanos, viene ammonito Linetty e Pellegri si divora il possibile gol vittoria all’ultimo secondo.

Highlights e Video Gol di Torino-Salernitana 0-0:

Tabellino di Torino-Salernitana 0-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze (20’ s.t. Pellegri), Sazonov (35’ s.t. Lovato), Rodriguez (43’ p.t. Masina); Bellanova, Ricci (35’ s.t. Ilic), Linetty, Lazaro; Vlasic (20’ s.t. Djidji); Sanabria, Zapata. All. Juric.



Salernitana (3-4–2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng (16’ s.t. Pellegrino), Pasalidis, Zanoli (27’ s.t. Sambia), Maggiore, Basic, Bradaric; Kastanos (42’ s.t. Vignato), Candreva; Tchaouna (16’ s.t. Dia). All. Inzaghi.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 26’ p.t. Sazonov (T), 18’ s.t. Pierozzi (S), 45’ s.t. Linetty (T)