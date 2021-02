Video Highlights Torino-Genoa 0-0: Sintesi 13-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Torino-Genoa 0-0, 22° Giornata Serie A: pareggio senza reti tra Nicola e Ballardini

Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Torino e Genoa allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche con i precedenti nomi di Stadio Olimpico e Stadio Comunale, nell’anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

E’ un punto inutile ai fini della classifica per due squadre che lottano per la salvezza, ma una conferma anche dell’ottimo momento e delle convincenti prestazioni dell’ultimo mese, visto che i granata racimolano il quinto pareggio consecutivo e i liguri allungano a sei la striscia di risultati utili consecutivi.

La sintesi di Torino-Genoa 0-0

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. Entrambe le squadre combattono in mezzo al campo con grande aggressività, ma risultano imprecise e con poche idee in zona offensiva.

I padroni di casa non riescono proprio a rendersi pericolosi in attacco grazie all’ottima fase difensiva degli ospiti, che sfiorano il vantaggio prima con il colpo di testa di Destro, leggermente alto sulla traversa, e poi con un sinistro di Czyborra, che trova il grandissimo intervento di Sirigu.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dalle verticalizzazioni continue per gli attaccanti da parte delle due squadre in campo, che vogliono portare a casa i tre punti.

Dopo il clamoroso palo di Zappacosta, i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Perin con una conclusione imprecisa di Lukic, ma è Pjaca ad avere la palla per il gol vittoria di testa, che si trasforma in un semplice passaggio a Sirigu.

Video Gol Highlights di Torino-Genoa 0-0

Il tabellino di Torino-Genoa 0-0

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic (26’ s.t. Baselli), Mandragora, Rincon (34’ s.t. Linetty), Ansaldi (34’ s.t. Murru); Zaza (26’ s.t. Verdi), Belotti. All.: Nicola

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito (17’ p.t. Goldaniga); Zappacosta, Zajc, Strootman, Rovella, Strootman, Czyborra; Pandev (1’ s.t. Shomurodov), Destro (32’ s.t. Pjaca). All.: Ballardini

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Ammoniti: 10’ p.t. Criscito (G), 38’ p.t. Rovella (G), 14’ s.t. Goldaniga (G), 34’ s.t. Bremer (T), 40’ s.t. Izzo (T), 46’ s.t. Radovanovic (G)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

