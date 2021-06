Video Highlights Spagna-Svezia 0-0: Sintesi Europei 14-6-2021

Video Gol e Highlights Spagna-Svezia 0-0, 1° Giornata Gruppo E Europei 14-6-2021: pareggio senza reti

Solo un pareggio a reti bianche tra Spagna e Svezia all’Estadio La Cartuja di Siviglia nella seconda partita della prima giornata del Gruppo E della fase a gironi degli Europei.

Niente da fare per gli spagnoli, che dovranno rincorre, insieme con gli svedesi, la Slovacchia prima in classifica, mentre la Polonia resta ultima a quota zero punti.

Sintesi di Spagna-Svezia 0-0

E’ proprio una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli spagnoli fanno possesso palla con il solito tiki taka, mentre gli svedesi si chiudono dietro la linea della palla, risultano compatti e corti tra i reparti e ripartono in contropiede con pericolosità.

Ci prova subito Olmo, ma Olsen inizia la sua ottima serata facendosi trovare pronto, mentre Morata sfiora il palo dopo un pasticcio della difesa avversaria.

Non fanno certamente meglio gli spagnoli in difesa, dove regalano una clamorosa occasione gol a Isak, ma in qualche modo Llorente riesce a metterci una pezza.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, caratterizzato dall’infinito possesso palla degli spagnoli, assolutamente abulico ed evanescente negli ultimi metri, mentre gli svedesi sembrano accettare con passività questo spartito, senza ribaltare l’azione.

L’unica vera occasione arriva nel finale quando è Olsen a compiere un vero e proprio miracolo su Moreno con un intervento favoloso, mentre Sarabia è poco cinico sotto porta.

Highlights e Video Gol di Spagna-Svezia 0-0:

⏰ RESULT ⏰



🇪🇸 Morata fires wide; Gerard Moreno denied

🇸🇪 Berg scoops over from close range; Isak effort deflected off upright



🤔 Fair result?#EURO2020

Tabellino di Spagna-Svezia 0-0

SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, P. Torres, Laporte, Alba; Koke (87′ Fabian), Rodri (66′ Alcantara), Pedri; F. Torres (74′ Moreno), Morata (66′ Sarabia), Olmo (74′ Oyarzabal). All. Luis Enrique



SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig (75′ Krafth), Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson (84′ Cajuste), Ekdal, Forsberg (84′ Bengtsson); Berg (69′ Quaison), Isak (69′ Claesson). All. Andersson



Ammoniti: Lustig (SV)

