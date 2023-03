Video Highlights Sampdoria-Salernitana 0-0: Sintesi 5-3-2023

Video Gol e Highlights Sampdoria-Salernitana 0-0, 25° Giornata Serie A: liguri e campani non si fanno male

Altro pareggio senza reti, questa volta tra Sampdoria e Salernitana allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nella venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i campani, che vanno a quota venticinque in classifica, mentre i doriani tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, ora a quota dodici, ma con nove punti di svantaggio sulla zona salvezza.

Sintesi di Sampdoria-Salernitana 0-0

Solita lista chilometrica di indisponibili per Dejan Stankovic, orfano di Conti, Djuricic, Gabbiadini, Ilkhan, Lammers, Murillo e Pussetto. La sorpresa è Zanoli in difesa con Amione, Nuytinck e Augello davanti a Audero, con Leris, Winks, Rincon e Cuisance a centrocampo e il solo Sabiri alle spalle di Jesè Rodriguez in attacco.

Non ci sono Fazio, Sepe e Troost-Ekong per Paulo Sousa, che punta su Gyomber, Daniliuc e Pirola in difesa a protezione di Ochoa, confermando Sambia, Coulibaly, Crnigoj e Bradaric a centrocampo, mentre Kastanos e Candreva agiscono alle spalle di Piatek.

E’ una partita viva nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre ben messe in campo, attente in fase difensiva, compatte e ordinate, ma anche propositive in attacco.

Ci provano Sabiri, Crnigoj e Candreva prima dei gialli a Nuytinck e Daniliuc e delle parate di Ochoa e Audero alle conclusioni di Leris, Zanoli, Sambia e Augello.

Si fa male Sabiri, che viene sostituito da Gunter, in un finale in cui viene ammonito anche Cuisance.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Mazzocchi e Maggiore al posto di Sambia e Crnigoj, ma la partita continua ad essere molto combattuta e piena di falli.

Vengono ammoniti anche Maggiore e Piatek, Quagliarella, Malagrida, Murru e Dia subentrano a Jesè Rodriguez, Nuytinck, Augello e Kastanos.

Ci prova anche Cuisance, ma senza fortuna, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Bohinen e De Luca entrare in campo per Candreva e proprio Cuisance, in un finale in cui vengono ammoniti anche Dia e Malagrida.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Salernitana 0-0:

Tabellino di Sampdoria-Salernitana 0-0

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck (15’ s.t. Malagrida), Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello (15’ s.t. Murru); Cuisance (34’ s.t. De Luca), Sabiri (35’ p.t. Gunter); Jesé (15’ s.t. Quagliarella). Allenatore: Stankovic.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia (1’ s.t. Mazzocchi), Coulibaly, Crnigoj (1’ s.t. Maggiore), Bradaric; Candreva (28’ s.t. Bohinen), Kastanos (15’ s.t. Dia); Piatek. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia.

Ammoniti : 21’ p.t. Nuytinck (Sam), 27’ p.t. Daniliuc (Sal), 42′ p.t. Cuisance (Sam), 6’ s.t. Maggiore (Sal), 7’ s.t. Piatek (Sal), 40’ s.t. Dia (Sal), 44’ s.t. Malagrida (Sam).