Video Highlights Parma-Fiorentina 0-0: sintesi 7-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Parma-Fiorentina 0-0, 7° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio tra Parma e Fiorentina allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Terzo pareggio consecutivo per gli emiliani, che muovono la propria classifica cercando di trovare le giuste soluzioni tecnico tattiche.

Continua ad essere in bilico la panchina dei toscani, che almeno cancellano la sconfitta della scorsa settimana.

La sintesi di Parma-Fiorentina 0-0, 7° Giornata Serie A

E’ una partita non proprio bellissima in un primo tempo disputato su ritmi intensi, ma con poche emozioni. Entrambe le squadre sono tatticamente ben disposte in campo, sanno far girare la palla, arrivano spesso sulla trequarti, ma non trovano la giusta giocata nel momento decisivo.

Come sulla punizione di Biraghi e la conclusione di Ribery, in entrambe le situazioni Sepe si fa trovare pronto, oppure sulla conclusione imprecisa di Kouame.

Il secondo tempo è caratterizzato dal possesso palla infinito degli ospiti e la fase difensiva dei padroni di casa, che preferiscono a ripartire in contropiede.

Alza la saracinesca Sepe, che è decisivo su Biraghi prima ed è bravo su Castrovilli poi, mentre i padroni di casa rispondono con Bruno Alves sugli sviluppi di un calcio piazzato e una conclusione senza cinismo di Kucka.

Video Gol Highlights di Parma-Fiorentina 0-0, 7° Giornata Serie A

Il tabellino di Parma-Fiorentina 0-0, 7° Giornata Serie A

PARMA-FIORENTINA 0-0

Parma (3-4-1-2): Sepe 6; Osorio 6,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6,5; Grassi 6,5, Hernani 5,5 (9′ st Sohm 6), Kurtic 5,5, Pezzella 6; Kucka 5,5; Gervinho 5,5 (35′ st Brunetta sv), Inglese 5,5 (9′ st Karamoh 5,5). A disp.: Colombi, Iacoponi, Balogh, Scozzarella, Brugman, Laurini, Cyprien, Valenti, Nicolussi Caviglia. All.: Liverani.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Igor 6, Milenkovic 6, Caceres 6; Venuti 5,5 (28′ st Lirola 5,5), Pulgar 6, Amrabat 6,5, Castrovilli 5,5 (38′ st Bonaventura sv), Biraghi 6; Ribery 5,5, Kouamé 5 (23′ st Cutrone 5,5). A disp.: Terracciano, Brancolini, Barreca, Ponsi, Saponara, Duncan, Vlahovic. All.: Iachini.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Pezzella (P); Ribery, Milenkovic (F)

Espulsi: nessuno

