Video Highlights Napoli-Monza 0-0: Sintesi 29-12-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Monza 0-0, 18° Giornata Serie A: Meret para un rigore a Pessina, espulsi Mazzarri e Palladino

Solo un pareggio senza reti tra Napoli e Monza allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo del venerdì della diciottesima giornata di Serie A.

Continua la crisi dei partenopei, fermi a quota ventotto punti in classifica, mentre i brianzoli si rialzano dopo due sconfitte consecutive.

Sintesi di Napoli-Monza 0-0

Oltre al già ceduto Elmas, non ci sono anche Natan, Olivera, Osimhen e Politano per Walter Mazzarri, che lancia Zerbin e Raspadori in attacco con Kvaratskhelia, confermando Juan Jesus in difesa al fianco di Di Lorenzo, Rrahmani e Mario Rui davanti a Meret, mentre in mediana torna Zielinski con Anguissa e Lobotka.

Assenti Caprari, Carboni, Pablo Marì e Gomez per Raffaele Palladino, che abbassa Gagliardini in difesa con D’Ambrosio e Caldirola a protezione di Di Gregorio, sceglie Pereira e Akpa-Akpro a centrocampo con Pessina e Ciurria, lanciando Carboni in attacco con Mota e Colombo.

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, ma gli ospiti sono ordinati in fase difensiva, compatti tra i reparti e sanno addormentare i ritmi con un possesso palla comunque qualitativo.

Solo dopo il giallo a Pereira, finalmente i padroni di casa cominciano a trovare le giuste soluzioni in attacco, sfiorando il vantaggio con Anguissa, sul quale è bravissimo Di Gregorio, e poi con Kvaratskhelia, destro leggermente impreciso.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Birindelli per Pereira, ma i padroni di casa sembrano velocizzare nel possesso palla trovando maggiore qualità sulla trequarti, approfittando forse anche della troppa apatia degli ospiti.

I padroni di casa cominciano a costruire tantissime occasioni con Rrahmani, sempre sui calci piazzati, e Kvaratskhelia, che si divora il vantaggio tutto solo davanti alla porta, mentre viene ammonito Birindelli prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Colpani e Bondo subentrare per Carboni e Akpa-Akpro.

Al 68′ minuto gli ospiti avrebbero la palla gol per sbloccare il risultato, ma Pessina si fa clamorosamente parare il calcio di rigore da Meret, fischiato dall’arbitro per un fallo di mano di Mario Rui, ammoniti anche Juan Jesus e Di Lorenzo per proteste.

Meret respinge un rigore a Pessina, parità finale senza gol al Maradona 🤝#NapoliMonza pic.twitter.com/6EgwzyfZac — Lega Serie A (@SerieA) December 29, 2023

Subito dopo spreca tutto Zerbin da ottima posizione, si fa male Meret, sostituito addirittura da Contini, poi si infortuna anche D’Ambrosio, che esce per Cittadini, ammonito con Gaetano, entrato con Lindstrom e Machin, subito pericoloso, per Zielinski, Zerbin, Colombo.

Ci sono due gialli per Kvaratskhelia e Bondo poco prima dell’entrata in campo di Simeone al posto di Lobotka per l’assalto finale, in cui Gaetano e Mario Rui tirano addosso a Di Gregorio

Highlights e Video Gol di Napoli-Monza 0-0:

Tabellino di Napoli-Monza 0-0

NAPOLI (4-3-3): Meret (74′ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (85′ Simeone), Zielinski (71′ Gaetano); Zerbin (71′ Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira (46′ Birindelli), Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro (63′ Bondo), Gagliardini, Valentin Carboni (57′ Colpani); Pessina, Dany Mota Carvalho; Colombo. All.: Palladino.

ARBITRO: M. Di Bello

GOL: –

AMMONITI: 32′ Pedro Pereira, 50′ Birindelli, 66′ Juan Jesus, 67′ Di Lorenzo, 79′ Cittadini, 82′ Kvaratskhelia, 82′ Bondo

ESPULSI: 90’+5 Maric (dalla panchina)

NOTE: recupero 8