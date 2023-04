Video Highlights Napoli-Hellas Verona 0-0: Sintesi 15-4-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Hellas Verona 0-0, 30° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio tra Napoli e Hellas Verona allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel secondo anticipo del sabato della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i partenopei, ben quattro punti conquistati, dopo il ko di due settimane fa, ma ora i punti di vantaggio sulla seconda si riducono a quattordici.

Secondo risultato utile consecutivo anche per gli scaligeri, che si portano a quota ventitré punti in classifica avvicinandosi alla quota salvezza, distante solo tre punti.

Sintesi di Napoli-Hellas Verona 0-0

Out Gaetano, Ndombele e Simeone per Luciano Spalletti, che recupera Osimhen per la panchina, ma punta sul tridente d’attacco costituito da Lozano, Raspadori e Politano, lanciando Demme in mediana con Anguissa e Elmas e affidandosi a Juan Jesus e Olivera in difesa con Kim e Di Lorenzo davanti a Meret.

Non ci sono Hrustic, Henry, Lazovic, Magnani e Miguel Veloso per Salvatore Bocchetti, che schiera Hien, Dawidowicz e Ceccherini in difesa a protezione di Montipò, torna Depaoli a centrocampo con Abildgaard, Duda, Tameze e Faraoni, mentre in attacco vengono scelti Gaich e Lasagna.

E’ una partita bloccata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma è reso lento dall’ottima fase difensiva degli ospiti, che risultano compatti e aggressivi in fase di pressing.

Dopo il giallo a Ceccherini, ci provano Olivera e Lozano, ma senza precisione, così come Lasagna, che al termine di un bel contropiede non trova la porta.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, durante il quale si alzano i ritmi di gioco grazie all’accelerazione nel giro della palla.

Dopo un tentativo di Di Lorenzo, spazio ai cambi con l’entrata in campo di Kvaratskhelia, Zielinski, Djuric, Coppola, Terracciano, Verdi, Osimhen e Lobotka al posto di Lozano, Demme, Gaich, Ceccherini, Faraoni, Duda, Raspadori e Elmas.

CI provano anche Zielinski prima dell’ammonizione di Terracciano, mentre Osimhen viene fermato dalla traversa.

Nel finale c’è ancora spazio anche per Zedadka e Ngonge, poco dopo ammonito, al posto di Politano e Lasagna, gialli anche per Dawidowicz e Verdi.

Highlights e Video Gol di Napoli-Hellas Verona 0-0:

Tabellino di Napoli-Hellas Verona 0-0

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (19′ st Zielinski), Elmas (28′ st Lobotka); Politano (39′ st Zedadka), Raspadori (28′ st Osimhen), Lozano (19′ st Kvaratskhelia). A disp.: Marfella, Gollini, Rrahmani, Mario Rui, Ostigaard, Zerbin, Bereszinski. All.: Spalletti



Verona (4-4-2): Montipò; Faraoni (25′ st Terracciano), Dawidowicz, Hien, Ceccherini (20′ st Coppola); Lasagna (42′ st Ngonge), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (25′ st Verdi), Gaich (20′ st Djuric). A disp.: Berardi, Perilli, Braaf, Kallon, Cabal, Sulemana. All.: Zaffaroni



Arbitro: La Penna

Marcatori:

Ammoniti: Ceccherini (V), Terracciano (V), Dawidowicz (V)

Espulsi:

Note: