Video Highlights Monza-Bologna 0-0: Sintesi 28-9-2023

Video Gol e Highlights Monza-Bologna 0-0, 6° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Non vanno oltre il pareggio Monza e Bologna all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nel posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Terzo pareggio consecutivo per i brianzoli, che si portano a quota sei punti, mentre i felsinei racimolano il quinto risultato utile consecutivo raggiungendo quota sette punti.

Sintesi di Monza-Bologna 0-0

Out Bettella e Caprari per Raffaele Palladino, che schiera Izzo, Caldirola e Carboni in difesa a protezione di Di Gregorio, conferma per Ciurria, Gagliardini, Colpani, Pessina e Kyriakopoulos a centrocampo, con Dany Mota e Colombo in attacco.

Non ci sono Lucumì, Posch e Soumaoro per Thiago Motta, che punta su Calafiori in difesa con De Silvestri, Beukema e Lykogiannis davanti a Skorupski, c’è El Azzouzi in mediana con Aebischer, sorpresa Orsolini nel tridente dei trequartisti con Ferguson e Karlsson alle spalle di Zirkzee.

E’ una partita davvero combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre devote al possesso palla, ma risultano davvero compatte in fase difensiva, dove chiudono tutti gli spazi non concedendo assolutamente nulla agli avversari.

Dopo il giallo ad Orsolini, al 15′ minuto viene annullata una rete a Dany Mota per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR, mentre Skorupski fa il fenomeno su Colombo e Di Gregorio si esalta su Orsolini.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, anche se si fanno preferire i padroni di casa, che provano a guadagnare campo, mentre gli ospiti sono più propensi a colpi in contropiede.

Tra le belle parate di Di Gregorio e Skorupski sulle conclusioni di Zirkzee, Dany Mota e Beukema, entrano Ndoye, Saelemaekers, Corazza, Kristiansen, Vignato, Birindelli e Pablo Marì al posto di Orsolini, Karlsson, Lykogiannis, De Silvestr, Dany Mota, Kyriakopoulos e Carboni.

Viene ammonito Saelemaekers, Vignato si divora il gol del vantaggio e c’è spazio anche per Van Hoodijdonk, Maric e Machin, che subentrano per Zirkzee, Colombo e Colpani.

Nel finale è assedio alle due porte, ma vengono ammoniti Pablo Marì, Birindelli, Vignato, Ciurria e Gagliardini prima dell’espulsione di Saelemaekers al 90′ minuto per doppio giallo.

⏱️ FT | Match che termina a reti inviolate 🤝#MonzaBologna 0-0 pic.twitter.com/LtipU1Mqc6 — Lega Serie A (@SerieA) September 28, 2023

Highlights e Video Gol di Monza-Bologna 0-0

Tabellino di Monza-Bologna 0-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, A. Carboni (22’st Marì); Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (18’ st Birindelli); Colpani (33’ st Machìn), Mota (18’ st Vignato); Colombo (33’ st Maric). All. Palladino.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (15’ st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (14’ st Kristiansen); Aebischer, El Azzouzi; Orsolini (14’ st Ndoje), Ferguson, Karlsson (14’ st Saelemaekers); Zirkzee (30’ st Van Hooijdonk). All. Motta

Ammoniti: Orsolini (B), Vignato (M), Birindelli (M), Saelemaekers (B), Ciurria (M), Gagliardini (M), Marì (M)

Espulso: 42’ st Saelemaekers (B)

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce