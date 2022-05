Video Highlights Marsiglia-Feyenoord 0-0: Sintesi 5-5-2022

Video Gol e Highlights Marsiglia-Feyenoord 0-0, Ritorno Semifinali Conference League: olandesi in finale contro la Roma

Solo un pareggio tra Marsiglia e Feyenoord al Velodrome di Marsiglia nella sfida di ritorno delle semifinali di Conference League.

E’ un risultato fondamentale per gli olandesi, che si qualificano in finale, in virtù della vittoria per 3-2 dell’andata, dove affronteranno la Roma di Josè Mourinho.

Sintesi di Marsiglia-Feyenoord 0-0

Da una parte, Jorge Sampaoli schiera Mandanda a porta, Rongier, Saliba, Kamara e Peres in difesa, Guendouzi e Gueye in meidana con Gerson, Harit e Dieng alle spalle di Payet unica punta.

Dall’altra, invece, Arne Slot punta su Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia in difesa a protezione di Marciano, con Til, Aursnes e Kokcu in mediana e in attacco Sinisterra e Nelson alle spalle di Dessers.

E’ una partita davvero molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine per poi ripartire in contropiede.

I padroni di casa fanno una mole di gioco incredibile, ma faticano a raggirare l’ottima fase difensiva degli ospiti, che sono bravi ad addormentare i ritmi quando hanno palla al piede.

Poche le occaisoni in un primo tempo caratterizzato dalla conclusione di Payet, che poi si infortuna e viene sostituito da Milik, mentre vengono ammoniti Til, Senesi e Harit, con Dessers poco cinico sotto porta.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo iniziato con l’entrata in campo di Lirola al posto di Gueye.

I padroni di casa provano ad aumentare la velocità e la qualità sulla trequarti, ma si rendono pericolosi solo con Rongier, bravissimo Marciano, e Lirola, senza fortuna.

Gli ospiti rispondono con Trauner, che sfiora la traversa, e Jahanbakhsh, che trova la magica parata di Mandanda.

Infine, vengono ammoniti Kamara, Malacia, Under, Dessers e Guendouzi, mentre le sostituzioni vedono coinvolti Dieng, Sinisterra, Harit, Til e Nelson, ai quali subentrano i vari Bakambu, Linssen, Under, Hendrix e Jahanbakhsh.

Highlights e Video Gol di Marsiglia-Feyenoord 0-0:

Tabellino di Marsiglia-Feyenoord 0-0

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Rongier, Saliba, Kamara, Peres; Guendouzi, Gueye (46’Lirola), Gerson; Harit (80’Under), Payet (33’Milik), Dieng (62’Bakambu).

Feyenoord (4-3-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til (81’Hendrix), Aursnes, Kokcu; Nelson (88’Jahanbakhsh), Dessers, Sinisterra (74’Linssen).

ARBITRO: Schärer