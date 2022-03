Video Highlights Manchester City-Sporting Lisbona 0-0: Sintesi 9-3-2022

Video Gol e Highlights Manchester City-Sporting Lisbona 0-0, Ritorno Ottavi di finale Champions League: Guardiola ai quarti di finale

Pareggio senza reti tra Manchester City e Sporting Lisbona all’Etihad Stadium di Manchester, conosciuto anche come City of Manchester, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo il 5-0 dell’andata, i Citizens si qualificano ai quarti di finale senza grossi patemi e, anzi, nell’eliminare i portoghesi hanno avuto pure la possibilità di far esordire diversi giovani della propria Academy.

UEFA Champions League

Sintesi di Manchester City-Sporting Lisbona 0-0

Out Joao Cancelo, Akè, Ruben Dias, Mendy, Palmer e Steffen per Pep Guardiola, che schiera Egan-Riley e Zinchenko in difesa con Stones e Laporte, davanti a Ederson, mentre in mediana giocano Bernardo Silva e Gundogan con Fernandinho. In attacco il tridente è formato da Sterling, Gabriel Jesus e Foden.

Non ci sono Bragança, Matheus, Palhinha e Pedro Gonçalves per Ruben Amorim, che si affida ancora a Inacio, Coates e Neto a protezione di Adan, mentre a centrocampo sono schierati Pedro Porro, Ugarte, Tabata e Matheus Reis. In attacco spazio al tridente costituito da Pablo Sarabia, Paulinho e Slimani.

E’ una partita noiosa ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti chiudono tutti gli spazi difendendosi compatti.

Dopo l’ammonizione di Paulinho, i padroni di casa si rendono pericolosi con Foden, impreciso, e Sterling, che si inventa un bellissimo pallonetto, ma è bravissimo Adan a salvare, mentre ricevono il cartellino giallo anche Gabriel Jesus e Slimani.

Il secondo tempo si apre con alcune sostituzioni: dentro McAtee e Mahrez, fuori Foden e Bernardo Silva.

E’ evidente il tentativo di turnover da parte dei padroni di casa, che hanno comunque in mano il pallino del gioco approfittando dell’atteggiamento fin troppo passivo degli ospiti.

Al 49′ minuto viene annullata la rete di Gabriel Jesus per posizione di fuorigioco, ma gli ospiti non si svegliano, visto che continuano ad essere dominati in lungo ed in largo dai padroni di casa, che sfiorano più volte il vantaggio con McAtee e Gabriel Jesus, sui quali Adan è davvero decisivo.

Entra anche Edwards per Pablo Sarabia e gli ospiti si fanno finalmente vedere dalle parti di Ederson con Matheus Reis, ma senza fortuna.

Entra Carson per Ederson ed è subito decisivo su Paulinho, poi spazio a diversi cambi con Esgaio e Nuno Santos che sostituiscono Pedro Porro e proprio Paulinho.

Nel finale i padroni di casa tornano ad impensierire Adan più volte con Mahrez e c’è spazio anche per Mbete per Laporte

Highlights e Video Gol di Manchester City-Sporting Lisbona 0-0:

Tabellino di Manchester City-Sporting Lisbona 0-0

Manchester City (4-3-3): Ederson (73′ Carson); Egan-Riley, Stones, Laporte (84′ Mbete), Zinchenko; Fernandinho, Gündogan, Bernardo Silva (46′ Mahrez); Sterling, Gabriel Jesus, Foden (46′ McAtee). All. Pep Guardiola

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Inácio, Coates, L.Neto (89′ Feddal); Pedro Porro (78′ Esgaio), Ugarte, Tabata, Reis; Pablo Sarabia (58′ Edwards), Slimani (89′ Ribeiro), Paulinho (78′ Nuno Santos). All. Rúben Amorim

Arbitro: Halil Umut Meler (Paolo Valeri al VAR)

Ammoniti: 15′ Paulinho, 39′ Gabriel Jesus, 40′ Slimani

Espulsi: nessuno

