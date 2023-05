Video Highlights Lecce-Spezia 0-0: Sintesi 21-5-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Spezia 0-0, 36° Giornata Serie A: non si fanno male Baroni e Semplici

Solo un pareggio tra Lecce e Spezia allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nell’anticipo della domenica della trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno.

E’ un pareggio che non serve a nessuno, visto che pugliesi e liguri sprecano una clamorosa occasione per fare un balzo importante per la salvezza, rimanendo fermi, rispettativamente, a quota trentatré punti, dopo due pareggi consecutivi, e trentuno punti, con due risultati utili consecutivi.

Out Banda e Dermaku per Marco Baroni, che schiera Gendrey, Umtiti, Baschirotto e Gallo in difesa davanti a Falcone, in mediana ancora Oudin con Blin e Gonzalez, mentre in attacco ci sono Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Non ci sono Amian, Bastoni, Holm, Maldini, Moutinho, Sala e Zovko per Leonardo Semplici, che si affida a Wisniewski, Ampadu e Nikolaou in difesa a protezione di Skorupski, a centrocampo ci sono Gyasi, Esposito, Ekdal, Bourabia e Reca, in attacco scelti Shomurodov e Nzola.

E’ una partita molto bloccata, noiosa ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto blandi tra due squadre compatte in fase difensiva e impaurite nel tentativo di fare gioco.

Sicuramente i padroni di casa hanno un possesso palla migliore, ma gli ospiti chiudono davvero tutti gli spazi e costruiscono l’unica occasione della prima frazione di gioco con Nzola.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato da tanti cambi, poco gioco, pochissime emozioni, zero occasioni e qualche cartellino giallo.

Nei cambi c’è spazi per Ceesay, Askildsen, Agudelo, Zurkowski, Ferrer e Pezzella al posto di Colombo, Gonzalez, Shomurodov, Bourabia, Gyasi e Di Francesco.

Vengono ammoniti Umtiti, Wisniewski, Nikolaou, Esposito, Nzola e Blin, mentre le uniche occasioni sono di Nzola, Agudelo e Ekdal.

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6, Umtiti 6,5, Gallo 6; Oudin 5,5, Blin 6, Gonzalez 5,5 (15′ st Askildsen 6); Strefezza 6, Colombo 5,5 (15′ st Ceesay 6), Di Francesco 5,5 (46′ st Pezzella sv). A disp.: Bleve, Dermaku, Romagnoli, Samek, Lemmens, Cassandro, Maleh. All.: Baroni 6.



Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Wisniewski 6, Ampadu 5,5, Nikolau 6; Gyasi 5,5 (37′ st Ferrer sv), Bourabia 6 (18′ st Zurkowski 6), Esposito 6, Ekdal 5,5, Reca 6; Shomurodov 5 (18′ st Agudelo 5,5), Nzola 5,5. A disp.: Zoet, Marchetti, Kovalenko, Cipot, Verde, Krollis. All.: Semplici 5,5.



Arbitro: Mariani

Ammoniti: Umtiti, Blin (L); Wisniewski, Esposito, Nzola (S)

Espulsi: nessuno