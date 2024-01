Video Highlights Lazio-Napoli 0-0: Sintesi 28-1-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Napoli 0-0, 22° Giornata Serie A: pareggio senza reti tra Sarri e Mazzarri

Solo un pareggio tra Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

I biancocelesti vengono fermati dopo quattro vittorie consecutive, ma proseguono l’ottimo momento in campionato portandosi a quota trentaquattro punti in classifica e frenando i partenopei, fermi a trentadue.

Sintesi di Lazio-Napoli 0-0

Indisponibili Immobile, Patric e Zaccagni per Maurizio Sarri, che gioca con Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic in difesa a protezione di Provedel, scelto Cataldi in mediana con Guendouzi e Luis Alberto e lanciati Isaksen e Castellanos in attacco con Felipe Anderson.

Assenti Anguissa, Cajuste, Kvaratskhelia, Meret, Natan, Olivera, Osimhen, Simeone e Traore per Walter Mazzarri, che concede una chance a Ostigard in difesa con Rrahmani e Juan Jesus in difesa davanti a Gollini, titolare addirittura Demme a centrocampo con Lobotka, Di Lorenzo e Mario Rui, torna Zielinski sulla trequarti con Politano alle spalle di Raspadori.

E’ una partita veramente molto bloccata nel primo tempo, nonostante ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente la partita pressando con aggressività gli ospiti, che si chiudono dietro la linea del centrocampo per non dare spazi agli avversari addormentando i ritmi con un possesso palla asfissiante.

L’unico che ci prova è Isaksen, che si accende con bellissimi dribbling e conclusioni di sinistro, senza trovare però la porta.

Crescono sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente più divertente e spettacolare, visto che le due squadre si allungano leggermente aprendo spazi per contropiedi.

Al 47′ minuto il VAR annulla il gol del secolo di Castellanos, rovesciata incredibile sull’imbeccata di Luis Alberto, ma partendo da posizione di fuorigioco.

Dopo i gialli a Gila, Demme e Romagnoli, entrano Gaetano per il tedesco e Pellegrini per Lazzari, mentre le conclusioni da fuori area di Gaetano e Cataldi sfiorano solo il palo e Ostigard salva sul colpo di tacco di Castellanos.

C’è spazio anche Vecino, Ngonge e Mazzocchi al posto di Guendouzi, Raspadori e Mario Rui, impreciso Zielinski su punizione, che esce con l’ammonito Cataldi, Politano e Isaksen, quando entrano anche Pedro, , Lindstrom, Rovella e Dendoncker.

Nel finale Vecino risulta poco cinico di testa, mentre viene ammonito anche Ostigard per proteste, prima di salvare all’ultimo su Luis Alberto.

Highlights e Video Gol di Lazio-Napoli 0-0:

Tabellino di Lazio-Napoli 0-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (27′ st Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (32′ st Vecino), Cataldi (39′ st Rovella), Luis Alberto; Isaksen (39′ st Pedro), Castellanos, Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Ruggeri, Kamada, Fernandes. All.: Sarri



Napoli (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme (15′ st Gaetano), Lobotka, Mario Rui (34′ st Mazzocchi); Politano (39′ st Lindstrom), Zielinski (39′ st Dendoncker); Raspadori (34′ st Ngonge).

A disp.: Contini, Idasiak, D’avino, Gioielli. All.: Mazzarri



Arbitro: Orsato

Marcatori: –

Ammoniti: Romagnoli, Gila, Cataldi (L); Demme (N)

Espulsi: –