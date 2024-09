Video Highlights Juventus-Napoli 0-0: Sintesi 21-9-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Napoli 0-0, 5° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio tra Juventus e Napoli, che non si fanno male all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel secondo posticipo del sabato sera della quinta giornata di Serie A.

Terzo pareggio consecutivo per i bianconeri, che continuano a conservare la porta inviolata, mentre è il primo pareggio in campionato per i partenopei, che si portano a quota dieci punti.

Juventus-Napoli

Sintesi di Juventus-Napoli 0-0

Indisponibili Milik e Conceicao per Thiago Motta, che conferma Savona in difesa, accentrando Kalulu con Bremer e Cambiaso davanti a Di Gregorio, e McKennie in mediana con Locatelli e Koopmeiners, mentre sulle fasce ci sono Gonzalez e Yildiz alle spalle di Vlahovic unica punta.

Intera rosa a disposizione per Antonio Conte, che cambia modulo schierando un 4-3-3 con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa a protezione di Meret, lancia McTominay in mediana con Lobotka e Anguissa e conferma Politano in attacco con Lukaku e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, nonostante ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sanno gestire bene il possesso palla, si difendono con ordine e compattezza, ma fanno paura quando si aprono gli spazi.

I padroni di casa si rendono pericolosi con qualche cross sulle fasce, non riuscendo mai a tirare in porta, mentre Di Gregorio si fa trovare pronto sulle conclusioni di McTominay e sulla punizione di Politano, nel mezzo il giallo a McKennie e l’infortunio di Meret, sostituito da Caprile.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Weah per Vlahovic, ma non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa continuano a far girare la palla e gli ospiti non lasciano spazi.

Eppure, gli ospiti si rendono pericolosi con una bella sgroppata di Politano, al quale risponde Koopmeiners, clamorosamente impreciso con il destro, mentre Weah è poco cinico negli ultimi metri.

Entrano Simeone, David Neres, Folorunsho, Thuram e Gilmour al posto di Lukaku, Politano, un inguardabile Kvaratskhelia, McKennie e Lobotka, mentre la conclusione di Cambiaso non va in porta.

Highlights e Video Gol di Juventus-Napoli 0-0:

Tabellino di Juventus-Napoli 0-0

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie (80′ K. Thuram); Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (46′ Weah). All. Thiago Motta

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret (36′ Caprile); Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (87′ Gilmour); Politano (72′ Neres), McTominay, Kvaratskhelia (73′ Folorunsho); Lukaku (72′ Simeone). All.: Conte

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

AMMONITI: McKennie (J)

NOTE – Recupero: 2’+4′. Ammonito Thiago Motta per proteste

