Video Highlights Inter-Stella Rossa 4-0: Sintesi 01-10-24

Dopo il convincente pareggio in casa del Manchester City, l’Inter travolge con un netto 4-0 la Stella Rossa. A segno Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro Martinez e Taremi su rigore.

Sintesi Inter-Stella Rossa 4-0

I campioni d’Italia dell’Inter si presentano in questa seconda giornata di Champions League con diverse novità, soprattutto in attacco con la coppia inedita formata da Taremi e Armautovic. Out per infortunio Barella, al suo posto gioca Zielinski con Calhanoglu e Mkhitaryan. Turn over anche per Dimarco ed Acerbi, Simone Inzaghi opta per Carlos Augusto e De Vrij che indossa la fascia da capitano.

Dall’altra parte i serbi della Stella Rossa tornano a S.Siro a giocare contro l‘Inter dopo 33 anni e vengono da 9 sconfitte in trasferta in Champions League. Mister Vladan Milojevic sceglie come titolare la vecchia conoscenza ex Milan, Krunic e manda in panchina l’ex talento del Torino, Radonjic.

Primo Tempo, Inter-Stella Rossa

L‘Inter parte forte e dopo appena tre minuti trova il gol con Armautovic ma per fuorigioco viene annullato. Ma il vantaggio nerazzurro si concretizza al 10′ grazie ad una punizione perfetta di Calhanoglu. Una magia del turco, palla all’angolino dopo aver toccato il palo.

Al 20′, secondo gol annullato all‘Inter per netto fuorigioco di Dumfries. La squadra di Simone Inzaghi continua ad attaccare e dopo minuti manca il raddoppio con Mkhitaryan imbucato da uno scatenato Armautovic che solo davanti al portiere della Stella Rossa viene murato.

Primo tempo si conclude con il vantaggio dell‘Inter per 1-0. Partita in pieno controllo anche se sul finale la Stella Rossa sfiora il pareggio con Ndiaye, bravo Sommer a respingere d’istinto.

Secondo tempo, Inter-Stella Rossa

Il secondo tempo riprende con stessi undici iniziali. La Stella Rossa prova ad impensierire la retroguardia dei campioni d’Italia, ma è l’Inter a trovare il raddoppio al 59′ grazie all’inedita coppia d’attacco schierata da Simone Inzaghi: assist di Taremi, piattone vincente di Armautovic.

Con il doppio vantaggio, Simone Inzaghi effettua i cambi. Entra il capitano Lautaro Martinez che dopo pochi minuti fissa il punteggio sul 3-0 su assist di Taremi. La Stella Rossa si scioglie e commette diversi errori difensivi tanto da permettere all’Inter di dilagare su rigore. Fallo netto su Lautaro Martinez che lascia il penalty a Taremi che fissa il punteggio sul 4-0 conclusivo.

Video Highlights Inter-Stella Rossa 4-0

Tabellino Inter-Stella Rossa 4-0

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (64′ 15 Acerbi), 95 Bastoni (75′ 31 Bisseck), 2 Dumfries, 7 Zielinski, 20 Calhanoglu (70′ 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (64′ 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic (65′ 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

STELLA ROSSA: 18 Glazer; 66 Seol, 5 Spajic, 33 Drkusic (89′ 23 Rodic), 24 Djiga; 6 Krunic (89′ 22 Dalcio Gomes), 21 Elsnik (70′ 49 Radonjic); 14 Olayinka, 55 Maksimovic, 15 Silas (70′ 17 Bruno Duarte); 9 Ndiaye (70′ 32 L.Ilic).

In panchina: 1 M. Ilic, 77 Gutesa, 8 Kanga, 10 Katai, 25 Lekovic, 27 Felicio Milson, 73 Prutsev.

Allenatore: Vladan Milojević.

MARCATORI: 11′ Calhanoglu, 59′ Arnautovic, 71′ Lautaro Martinez, 81′ Taremi (R)

Arbitro: Zwayer (GER). Assistenti: Kempter – Dietze. Quarto ufficiale: Badstübner. VAR: Dankert. Assistente VAR: Brand.

Note

Spettatori: 56.391

Ammoniti: Mkhitaryan (I), De Vrij (I), Elsnik (S)

Corner: 1-3

Recupero: 1°T 2′, 2°T 5′.

