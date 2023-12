Video Highlights Inter-Real Sociedad 0-0: Sintesi 12-12-2023

Video Gol e Highlights Inter-Real Sociedad 0-0, 6° Giornata Gruppo D Champions League: nerazzurri chiudono secondi

Solo un pareggio senza reti tra Inter e Real Sociedad allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella sesta giornata del Gruppo D della fase a gironi di Champions League.

Un pareggio che premia i baschi, che chiudono primi in classifica grazie alla differenza reti, lasciando ai nerazzurri il secondo posto.

Sintesi di Inter-Real Sociedad 0-0

Out Dumfries, Pavard e De Vrij per Simone Inzaghi, che schiera Darmian, Acerbi e Carlos Augusto in difesa davanti a Sommer, a centrocampo chance per Cuadrado e Frattesi con Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, in attacco scelto Sanchez con Thuram.

Assenti Barrenetxea, Cho, Mendez e Merquelanz per Imanol Alguacil, che punta su Traore, Zubeldia, Le Normand e Munoz in difesa a protezione di Remiro, a centrocampo giocano Zakharyan, Merino, Zubimendi e Kubo, mentre in attacco Sadiq fa coppia con Oyarzabal.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno molto possesso palla, ma i padroni di casa sono ben messi in campo e sempre ordinati nel ripartire in contropiede.

Tra i gialli a Zubeldia e Zakharyan, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Mkhitaryan prima e con Sanchez poi, su quest’ultimo salvataggio sulla linea, mentre ci pensa il portiere a salvare tutto su Dimarco.

La partita continua ad essere molto divertente anche nel secondo tempo, visto che i padroni di casa provano ad accelerare approfittando dello sterile possesso palla degli ospiti.

I padroni di casa costruiscono tantissime palle gol con Thuram e Frattesi prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Turrientes, Barella, Lautaro Martinez e Arnautovic subentrare per Sadiq, Mkhitaryan, Sanchez e Thuram.

Dopo un tentativo di testa di Lautaro Martinez, al 76′ minuto viene tolto dal VAR il rigore che l’arbitro aveva concesso agli ospiti per un fallo inesistente di Calhanoglu su Kubo, ammonito per simulazione.

Entrano anche Fernandez, Tierney, Dimarco, Asllani, Magunazelaia e Elustondo, subito ammonito, per Kubo, Munoz, Bastoni, Calhanoglu, Zubeldia e Zakharyan.

Highlights e Video Gol di Inter-Real Sociedad 0-0:

Tabellino di Inter-Real Sociedad 0-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, Acerbi 6,5, Carlos Augusto 6; Cuadrado 5,5, Frattesi 5,5, Calhanoglu 6 (37′ st Asllani sv), Mkhitaryan 6 (19′ st Barella 6), Dimarco 6 (32′ st Bastoni sv); Thuram 6,5 (19′ st Arnautovic 5,5), Sanchez 5,5 (19′ st Lautaro Martinez 5,5).

A disp.: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Stabile. All.: S. Inzaghi 5,5



Real Sociedad (4-3-3): Remiro 6; Traoré 6,5, Zubeldia 5 (32′ st Elustondo 6), Le Normand 6, Munoz 6 (41′ st Tierney sv); Merino 6, Zubimendi 5,5, Zakharyan 6 (32′ st Magunacelaya 6); Kubo 6 (41′ st Carlos Fernandez sv), Sadiq 5 (16′ st Turrientes 5,5), Oyarzabal 5,5.



A disp.: Unai Marrero, Odriozola, Olasagasti, Pacheco, André Silva, Gonzalez, Dadie. All.: Alguacil 6

Arbitro: Scharer

Marcatori: –