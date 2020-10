Video Highlights Hellas Verona-Genoa 0-0: sintesi 19-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Hellas Verona-Genoa 0-0, 4° Giornata Serie A: pareggio a reti bianche tra Juric e Maran

Solo un pareggio senza reti per Hellas Verona e Genoa allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel posticipo del Monday Night della quarta giornata di Serie A.

Solo un punto per i veneti, che avrebbero meritato sicuramente di più per quanto fatto vedere in campo, ma si sono trovati di fronte un grandissimo portiere avversario, che li ha fermati allungano a due le partite senza vittoria.

I liguri possono essere sicuramente soddisfatti, visto che hanno passato tre settimane davvero difficili con il focolaio legato al Coronavirus, al secolo Covid-19, che di fatto non ha permesso alla squadra di disputare un turno e li ha fortemente ridotti, nel numero di giocatori disponibili, anche per questo pareggio.

La sintesi di Hellas Verona-Genoa 0-0, 4° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata sin dal primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. Sicuramente i padroni di casa giocano meglio, mettendo in campo maggiore qualità nel possesso palla, mentre gli ospiti chiudono tutti gli spazi e ripartono in contropiede.

Sale subito in cattedra Perin, che si fa trovare pronto sulla conclusione di Ilic, più volte sui tentativi di Colley ed è decisivo su Favilli, mentre gli ospiti ci provano con Radovanovic e Rovella, ma senza grande cinismo, diversamente da Pandev, che trova il miracolo di Silvestri.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, visto che le due squadre risultano davvero ben schierate in campo, riuscendo a difendersi con efficacia e non lesinare sortite offensive.

E’ ancora una volta Perin ad alzare la saracinesca sui soliti Colley e Favilli, che poco dopo non trovano la porta da ottima posizione, così come il colpo di testa di Faraoni, sul quale il portiere è salvifico nel finale, mentre gli ospiti rispondono con Scamacca, senza fortuna.

Video Gol Highlights di Hellas Verona-Genoa 0-0, 4° Giornata Serie A

Il tabellino di Hellas Verona-Genoa 0-0, 4° Giornata Serie A

Verona-Genoa 0-0

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Lovato 6,5, Ceccherini 6,5, Empereur 6 (22′ st Dimarco 6); Faraoni 6, Vieira 6,5, Ilic 6,5, Lazovic 6; Tameze 6,5 (36′ st Salcedo 6), Colley 6,5 (36′ st Zaccagni 6); Favilli 5,5 (15′ st Kalinic 6).

Allenatore: Juric 6

Genoa (3-5-2): Perin 6,5; Zapata 6,5, Bani 6 (24′ st Goldaniga 6), Masiello 6; Ghiglione 6, Rovella 6,5 (34′ st Eboa Ebongue 6), Badelj 5 (34′ Behrami 6), Radovanovic 5,5, Czyborra 6; Pandev 6 (34′ st Parigini 6), Shomurodov 5 (18′ st Scamacca 6).

Allenatore: Maran 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori:

Ammoniti: Badelj (G), Pandev (G), Tameze (V), Ghiglione (G), Goldaniga (G)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

