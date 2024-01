Video Highlights Genoa-Torino 0-0: Sintesi 13-1-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Torino 0-0, 20° Giornata Serie A: pareggio senza reti tra Gilardino e Juric

Solo un pareggio tra Genoa e Torino allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Terzo pareggio consecutivo, quarto nelle ultime cinque partite e cinque risultati utili consecutivi per i liguri, mentre i granata danno continuità alla vittoria della scorsa settimana.

Sintesi di Genoa-Torino 0-0

Out Ekuban e Thorsby per Alberto Gilardino, che schiera Sabelli, De Winter, Bani, Vasquez e Martin in difesa a protezione di Martinez, in mediana Malinovskyi e Messias con Badelj, mentre in attacco c’è Retegui con Gudmundsson.

Assenti Schuurs e Soppy per Ivan Juric, che punta su Djidji, Buongiorno e Rodriguez in difesa davanti a Milinkovic-Savic, confermato il centrocampo costituito da Lazaro, Ilic, Ricci e Bellanova, così come l’attacco composto da Zapata, Vlasic e Sanabria.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Più possesso palla ed intraprendenza offensiva da parte dei padroni di casa, ma gli ospiti sono ben messi in campo e non lesinano a ripartire in contropiede.

I più pericolosi sono sempre Gudmundsson e Malinovskyi, ma Milinkovic-Savic si fa trovare pronto, mentre Retegui e Buongiorno non trovano la porta dopo i gialli rifilati a Vlasic e De Winter.

⏱️ FT | Partita che non si sblocca. Un punto a testa 🔒#GenoaTorino 0-0 pic.twitter.com/4bTCF0JZqY — Lega Serie A (@SerieA) January 13, 2024

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che si combatte su ogni palla tra due squadre attente e ordinate in campo.

Entrano Tameze, Pellegri e Frendrup al posto di Vlasic, Zapata e Messias, ci provano Vasquez e Sanabria, mentre vengono ammoniti Malinovskyi, Martin e Buongiorno.

C’è spazio anche per Haps, Sazonov, Vojvoda, Vogliacco e Strootman al posto di Martin, Djidji, Lazaro, Sabelli e Badelj.

Highlights e Video Gol di Genoa-Torino 0-0:

Tabellino di Genoa-Torino 0-0

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias (26′ st Frendrup), Martin (36′ st Haps); Gudmundsson, Retegui. (A disp. Sommariva, Leali, Maturro, Vogliacco, Galdames, Strootman, Fini, Jagiello, Malinovsky). All. A. Gilardino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (38′ st Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro (38′ st Voivoda); Vlasic (16′ st Tameze); Sanabria (21′ st Pellegri), Zapata. (A disp. Gemello, Popa, Zima, Muntu, Gineitis, Seck, Radonjic. All. I. Juric.

ARBITRO: A. Giua di Olbia; Ass. E. Raspollini-C.Barone; IV Uff. E. Feliciani; VAR: F. La Penna; AVAR: F. Valeriani.

AMMONITI: 16′ pt Vlasic (T), 44′ pt De Winter (G); 13′ st Juric (all. T), 32′ st Malinovskyi (G), 35′ st Martin (G)

RECUPERO: 1′ pt; 5′ st.

SPETTATORI: 33.000 circa