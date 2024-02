Video Highlights Empoli-Genoa 0-0: Sintesi 3-2-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Genoa 0-0, 23° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio scialbo tra Empoli e Genoa allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato pomeriggio della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i toscani, che racimolano il secondo pareggio consecutivo, mentre i liguri continuano nel loro ottimo momento con il quinto risultato utile consecutivo.

Sintesi di Empoli-Genoa 0-0

Out Bastoni, Caputo, Ebuhei e Marin per Davide Nicola, che schiera Bereszynski, Ismajli, Walukiewicz, Luperto e Gyasi in difesa a protezione di Caprile, in mediana Grassi, Maleh e Zurkowski, mentre in attacco Cambiaghi con Cerri.

Non ci sono Ankeye, Haps, Matturro e Messias per Alberto Gilardino, che punta su Sabelli, De Winter, Bani, Vasquez e Spence davanti a Martinez, ritrova Frendrup e Badelj con Malinovskyi in mediana, mentre in attacco ci sono Gudmundsson e Retegui.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, visto che vince la tattica tra due squadre perfettamente messe in campo, brave a chiudere tutti gli spazi, a palleggiare e a pressare con la giusta aggressività.

Gli ospiti sono pericolosi con Sabelli, al quale viene annullata una rete per un fallo in area di rigore, mentre i padroni di casa spaventano Martinez con il solito Cambiaghi.

https://x.com/SerieA/status/1753808637078704435?s=20

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ekuban al posto di Malinovskyi e sembra cambiare qualcosa, visto che crescono i ritmi di gioco e la pericolosità delle due squadre.

I padroni di casa colpiscono un palo con Cambiaghi prima del giallo a Walukiewicz e delle sostituzioni che vedono coinvolti Cacace e Cancellieri subentrare a Bereszynski e Cerri.

Vengono ammoniti anche De Winter, Sabelli e Cambiaghi, entrano Kovalenko, Destro, Marin, Vitinha e Fazzini al posto di Zurkowski, Grassi, Sabelli, Retegui e proprio di Cambiaghi.

Nel finale è decisivo Caprile, che salva più volte il risultato sui tentativi di Gudmundsson, mentre viene espulso De Winter al 92′ minuto per doppia ammonizione.

Highlights e Video Gol di Empoli-Genoa 0-0:

Tabellino di Empoli-Genoa 0-0

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismailj, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (9’ st Cacace), Grassi (26’ st Kovalenko), Maleh, Gyasi; Zurkowski (26’ st Destro), Cambiaghi (40’ st Fazzini); Cerri (9’ st Cancellieri). All. Nicola.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Malinovskyi (1’ st Ejuban), Sabelli (32’ st Martin); Retegui (32’ st Vitinha), Gudmunsson. All. Caridi.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Walukiewicz, Cambiaghi (E), De Winter,

Espulsi: De Winter (G)