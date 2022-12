Video Highlights Croazia-Belgio 0-0: Sintesi 1-12-2022

Video Gol e Highlights Croazia-Belgio 0-0, 3° Giornata Gruppo F Mondiali Qatar 2022: pareggio senza reti

Solo un pareggio tra Croazia e Belgio al Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan nella terza ed ultima giornata del Gruppo F della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Vengono clamorosamente eliminati i belgi dai croati, che chiudono secondi in classifica e qualificati agli ottavi di finale.

Sintesi di Croazia-Belgio 0-0

Il ct Dalic punta su Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa in difesa davanti a Livakovic, conferma Modric, Kovacic e Brozovic in mediana e Livaja nel tridente d’attacco con Kramaric e Perisic.

Out Onana per il ct Roberto Martinez, che schiera Dendoncker, Alderweireld e Vertonghen in difesa a protezione di Courtois, lancia Castagne e Meunier sulle fasce e addirittura Mertens e Trossard in attacco con Carrasco, mentre in mediana ci sono sempre Witsel e De Bruyne.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sanno giocare bene palla al piede, ma sono anche perfettamente schierate e tatticamente compatte.

Dopo un tentativo di Perisic, i belgi crescono tantissimo rendendosi pericolosi con Carrasco e Mertens, che trovano un attento Livakovic, mentre Livaja, Witsel, Sosa e Juranovic sono poco cinici in fase di conclusione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lukaku al posto di Mertens, ma soprattutto con il grande assalto dei belgi alla porta dei croati, completamente rintanati nella propria metà campo.

E’ proprio Lukaku a provarci in tutti i modi, ma anche Courtois fa il fenomeno sui contropiedi di Brozovic, Kovacic e Modric.

Dopo l’entrata in campo di Hazard al posto di Trossard, è il palo a fermare Lukaku sul più bello prima e poi sbaglia clamorosamente davanti alla porta.

Girandola di cambi: dentro Petkovic, Pasalic, Doku e Tielemans, fuori Livaja, Kramaric, Carrasco e Dendoncker, anche ammonito.

Da una parte, Courtois è bravissimo su Modric, mentre ancora una volta Lukaku sbaglia davvero di tutto e di più clamorosamente tra le sostituzioni che vedono coinvolti l’altro Hazard e Majer subentrare per Meunier e Kovacic.

Croatia secure their place in the knockouts 🇭🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022

Highlights e Video Gol di Croazia-Belgio 0-0:

Tabellino di Croazia-Belgio 0-0

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Perisic, Livaja (64′ Petkovic), Kramaric (64′ Pasalic). All. Dalic

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker (72′ Tielemans), Alderweireld, Vertonghen; Meunier (87′ E. Hazard), De Bruyne, Witsel, Castagne; Mertens (46′ Lukaku), Carrasco (72′ Doku); Trossard (58′ T. Hazard). All. Martinez

ARBITRO: Anthony Taylor

GOL: –

AMMONITI: Dendoncker (B),

ESPULSI: –