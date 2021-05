Video Highlights Cagliari-Fiorentina 0-0: Sintesi 12-5-2021

Video Gol e Highlights Cagliari-Fiorentina 0-0, 36° Giornata Serie A: pareggio a reti bianche

Solo un pareggio senza reti tra Cagliari e Fiorentina allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nell’anticipo del mercoledì della trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno, terzo turno infrasettimanale del girone di ritorno, nonché sesto ed ultimo di questo campionato.

E’ il sesto risultato utile consecutivo per i sardi, ben quattordici punti conquistati nell’ultimo mese, ma forse potrebbe trasformarsi in un rimpianto questo pareggio, tenendo conto del calendario, visto che i tre punti avrebbero ipotecato la salvezza.

I toscani conquistano il quinto risultato utile consecutivo e sono ormai vicinissimi alla matematica certezza della salvezza.

Sintesi di Cagliari-Fiorentina 0-0

E’ una partita molto noiosa ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Partono meglio i padroni di casa, che hanno bisogno di una vittoria, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e rispondono con aggressività al gioco avversario.

In realtà, a parte un colpo di testa di Pavoletti, l’unica altra occasione è una conclusione di Nainggolan, ma in entrambi i casi manca la precisione.

Anche nel secondo tempo la partita non decolla e, anzi, crollano i ritmi di gioco, che diventano proprio sonnacchiosi, c’è quasi la sensazione che le due squadre hanno paura di sbagliare, rimanendo compatte in fase difensiva e contratte in fase offensiva.

Di fatto, nemmeno una volta le due squadre riescono a tirare nello specchio della porta o a rendersi pericolose, e le uniche conclusioni sono molto imprecise.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Fiorentina 0-0:

Tabellino di Cagliari-Fiorentina 0-0

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Zappa (46’ Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (86′ Cerri); Nandez, Marin (69’ Deiola), Duncan; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski (46’ Terracciano); Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres (70’ Venuti), Bonaventura (70’ Callejon), Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouamé (63’ Castrovilli), Vlahovic. All. Iachini

Arbitro: Mariani

GOL –

Assist –

NOTE: Ammoniti: Pulgar, Lykogiannis

