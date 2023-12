Video Highlights Cagliari-Empoli 0-0: Sintesi 30-12-2023

Video Gol e Highlights Cagliari-Empoli 0-0, 18° Giornata Serie A: Caprile para un rigore a Viola

Solo un pareggio tra Cagliari e Empoli all’Unipol Domus di Cagliari, conosciuto anche come Sardegna Arena, nella diciottesima giornata di Serie A.

I sardi tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive, mentre i toscani continuano ad alternare pareggi a sconfitte.

Sintesi di Cagliari-Empoli 0-0

Out Capradossi, Makoumbou, Nandez, Rog e Shomurodov per Claudio Ranieri, che schiera Azzi in difesa con Zappa, Goldaniga e Dossena davanti a Scuffet, punta su Viola, Deiola e Sulemana a centrocampo con Prati, in attacco lancia la coppia formata da Lapadula e Pavoletti.

Sempre assenti Bereszynski e Pezzella per Aurelio Andreazzoli, che punta su Caprile a porta protetto da Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Cacace in difesa, a centrocampo c’è Kovalenko con Grassi, Maleh e Maldini, in attacco torna Caputo con Cambiaghi.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza provando a rispondere con le proprie armi.

Dopo un tentativo di Azzi, vengono ammoniti Maleh, Lapadula e Zappa, mentre Prati colpisce solo l’estenro della rete da buona posizione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Luvumbo e Bastoni al posto di Lapadula e Maleh.

Dopo il tentativo di Pavoletti, si fa subito male Bastoni, che esce per Ranocchia, quando entra anche Gyasi per Maldini, mentre viene ammonito Cacace.

Al 66′ minuto il VAR annulla la rete di Viola per un fallo di Pavoletti su Caprile, mentre Scuffet alza la saracinesca su Cambiaghi prima dell’entrata in campo di Cancellieri per Caputo.

All’82′ minuto i padroni di casa avrebbero la palla gol del vantaggio, ma Viola si fa parare il rigore da Caprile, fischiato dall’arbitro per fallo di Walukiewicz su Pavoletti.

Nel finale c’è spazio per Jankto, Ismajli, Mancosu, Oristanio e Petagna al posto di Azzi, Kovalenko, Zappa e Pavoletti, mentre Caprile fa il fenomeno su Petagna.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Empoli 0-0:

Tabellino di Cagliari-Empoli 0-0

Marcatori: |

Assist: |

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Sulemana (44′ s.t Oristanio), Prati, Deiola; Viola (44′ s.t Mancosu); Pavoletti (44′ s.t Petagna), Lapadula (1′ s.t Luvumbo). All. Ranieri

Empoli (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko (38′ s.t Ismajli), Grassi, Maleh (1′ s.t S. Bastoni (15′ s.t Ranocchia)); Cambiaghi, Caputo (28′ s.t Cancellieri), Maldini (15′ s.t Gyasi). All. Andreazzoli

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Ammoniti: 29′ p.t Maleh (E), 30′ p.t Lapadula (C), 45′ p.t +2 Walukiewicz (E), 20′ s.t Cacace (E), 35′ s.t Walukiewicz (E)

Espulsi: !