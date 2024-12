Video Highlights Benfica-Bologna 0-0: Sintesi 11-12-2024

Video Gol e Highlights Benfica-Bologna 0-0, 6° Giornata Champions League: rete annullata a Pavlidis

Solo un pareggio senza reti tra Benfica e Bologna all’Estadio da Luz di Lisbona nella sesta giornata della fase a girone unico di Champions League.

I lusitani si portano a quota dieci punti, in piena zona Play-off, mentre i felsinei conquistano il secondo punto e sono ad un passo dall’eliminazione.

Sintesi di Benfica-Bologna 0-0

Out Gouveia e Renato Sanches per Bruno Lage, che schiera Bah, Araujo, Otamendi e Carreras in difesa davanti a Trubin, in mediana Kokcu e Florentino, sulla trequarti Aursnes, Di Mari a eAkturkoglu alle spalle di Pavlidis unica punta.

Non ci sono Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi, Lykogiannis, Miranda e Orsolini per Vincenzo Italiano, che punta su Posch, Beukema, Casale e Holm in difesa a protezione di Skorupski, in mediana si rivedono Fabbian e Ferguson con Moro, mentre Urbanski e Iling agiscono sulle fasce, con Dallinga unica punta.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Partono fortissimo i padroni di casa, poi crescono gli ospiti e, infine, di nuovo i padroni di casa a farne da padrona tra due squadre molto simili per impostazioni tattica e propensione offensiva.

Dopo l’annullamento della rete di Pavlidis, anche ammonito, al 2′ minuto per posizione di fuorigioco, ci provano Dallinga e Fabbian, mentre Di Maria risponde caricandosi sulle spalle i propri compagni.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che le due squadre continuano a specchiarsi nel tatticismo e nell’equilibrio totale.

Vengono ammoniti Florentino, Fabbian, Bah, Casale e Kokcu, ci provano inutilmente Dallinga, Aursnes e Urbanski, ma è Skorupski a superarsi su Pavlidis.

Gialli anche per Otamendi e Ferguson, nel mezzo le sostituzioni che vedono coinvolti Amdouini, Beste, Pobega, Ndoye, Lucumì e Freuler subentrare per Pavlidis, Akturkoglu, Fabbian, Urbanski, Casale e Moro.

Oltre al solito Di Maria, si fanno vedere in attacco proprio Amdouni, ancora super Skorupski, e Ndoye, mentre Kokcu e Posch escono per Cabral e Corrazza, vengono ammoniti anche Freuler e Beukema.

Highlights e Video Gol di Benfica-Bologna 0-0:

Tabellino di Benfica-Bologna 0-0

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino Luis, Kökçü (80’ Arthur Cabral); Di Maria, Pavlidis (72’ Amdouni), Aktürkoglu (72’ Beste). All.: Bruno Lage.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (89’ Corazza), Beukema, Casale (74’ Lucumí), Holm; Ferguson, Moro (74’ Freuler); Urbanski (74’ Ndoye), Fabbian (83’ Pobega), Iling-Junior; Dallinga.: All. Italiano.

Arbitro: Radu Marian Petrescu (Romania).

Note – Recupero: 1+6. Ammoniti: Pavlidis, Florentino Luis, Fabbian, Bah, Casale, Kökçü, Ferguson, Otamendi, l’allenatore del Bologna Italiano, Holm.

