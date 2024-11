Video Highlights Aston Villa-Juventus 0-0: Sintesi 27-11-2024

Video Gol e Highlights Aston Villa-Juventus 0-0, 5° Giornata Champions League: brivido nel finale

Solo un pareggio senza reti tra Aston Villa e Juventus al Villa Park di Birmingham nella quinta giornata della fase a girone unico di Champions League.

Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri, ora a quota otto punti, e seconda partita senza vittorie, dopo le prime tre consecutive, per gli inglesi.

Sintesi di Aston Villa-Juventus 0-0

Out Onana e Ramsey per Unai Emery, che schiera Cash, Diego Carlos, Pau Torres e Digne in difesa davanti a Martinez, in mediana Kamara e Tielemans, sulla trequarti Bailey, Rogers e McGinn alle spalle di Watkins unica punta.

Non ci sono Adzic, Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, McKennie, Milik, Pogba e Vlahovic per Thiago Motta, che punta su Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso in difesa a protezione di Di Gregorio, in mediana ancora Locatelli e Thuram con Koopmeiners spostato nel quartetto d’attacco con Yildiz, Conceiçao e Weah.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempol, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre che sanno giocare benissimo palla al piede, ma che risultano davvero tatticamente ben messe in campo.

Meglio i padroni di casa in attacco, che risultano pericolosi con Watkins, Pau Torres e McGinn, rispetto agli ospiti, che rispondono con il solo Weah, mentre vengono ammoniti Tielemans, Bailey, Pau Torres e Kalulu.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo più di marca ospite, visto che i padroni di casa faticano a contenere la qualità degli avversari, molto più propositivi a centrocampo.

Ci provano Conceiçao e Thuram, ma Martinez fa buona guardia, poi Di Gregorio fa il fenomeno su McGinn, nel mezzo l’infortunio di Savona, sostituito da Danilo, mentre viene ammonito Weah.

C’è spazio per Barkley, Duran, Mbangula, Fagioli, Philogene al posto di Kamara, Watkins, Yildiz, Thuram, Rogers in un finale in cui viene ammonito Koopmeiners e al 95′ minuto viene annullata la rete di Rogers grazie all’intervento del VAR per fallo di Diego Carlos su Di Gregorio.

Tabellino di Aston Villa-Juventus 0-0

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Diego Carlos, Digne; Kamara (33′ st Barkley), Tielemans; Bailey (41′ st Philogene), Rogers, McGinn; Watkins (33′ st Duran).

A disp.: Gauci, Olsen, Konsa, Mings, Buendia, , Nedeljkovic, Maatsen, Bogarde. All.: Emery



Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (21′ st Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (41′ st Fagioli); Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (37′ st Mbangula); Weah.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi. All.: Thiago Motta



Arbitro: Manzano

Marcatori: –

Ammoniti: Tielemans, Bailey, Torres (A); Kalulu, Weah, Koopmeiners (J)

Espulsi: –

