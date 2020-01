Video Gol Highlights Roma-Juventus 1-2: Demiral e Ronaldo, inutile la rete di Perotti su rigore

Risultato di Roma-Juventus 1-2, 19° giornata di Serie A: Demiral prima, Ronaldo poi, realizzano un uno-due che stende i giallorossi. La reazione arriva con un rigore di Perotti, ma non basta!

Una partita che vede i bianconeri partire forte. Dopo tre minuti vanno in vantaggio su calcio di punizione e la deviazione al volo di Demiral. Poi sei minuti dopo un rigore procurato da Dybala e trasformato da Ronaldo, mettono la sfida in discesa. La Roma prova a reagire e a metà della ripresa si rende pericolosa con un palo di Dzeko e poi con il rigore trasformato da Perotti. Ci provano fino all’ultimo ma il risultato rimane 1-2 per i bianconeri!

La sintesi di Roma-Juventus 1-2, 19° giornata di Serie A

Partita elettrizzante, che parte subito forte. Quando scocca il terzo minuto di gioco i bianconeri passano in vantaggio! Su punizione tagliata di Pjanic, Smalling sfiora e permette a Demiral la conclusione al volo in porta!

Dopo una conclusione altissima di Perotti al settimo minuto, la Juventus raddoppia! Veretout si fa soffiare il pallone al limite dell’area e quindi stende Dybala! Il tiro dal dischetto viene realizzato da Ronaldo! 0-2, un doppio colpo pesante per i giallorossi nei primi dieci minuti!

Reazione dei giallorossi che è alquanto evidente! Su un pallone giocato dalla fascia, Pellegrini approfitta di una respinta corta di Sszczesny, ma il suo tiro è respinto da Rabiot sulla linea di porta!

Poco dopo la metà del tempo, Zaniolo prova a saltare un avversario, finta sul mancino e la sua conclusione è murata dalla difesa bianconera!

Dopo una punizione alta di Kolarov, quando mancano due minuti al termine della prima frazione, ci sono delle proteste giallorosse per un fallo di mano di De Ligt. Ma l’arbitro Guida ha visto bene, perché il calciatore olandese ha preso la sfera con il volto e non con il braccio!

Nella ripresa i padroni di casa spingono con maggiore enfasi. Dopo una serie di cross di Florenzi e Pellegrini c’è da sottolineare un’occasione per Mancini che spreca la conclusione da posizione ravvicinata.

Dopo un bello scambio tra Ramsey e Ronaldo, con il gallese che prova ad avanzare ma viene anticipato da Lopez, ancora i giallorossi! Florenzi prova dalla distanza ma la sua conclusione è parecchio alta!

A metà della ripresa c’è un grande pressing dei giallorossi! Prima Dzeko prende il palo creandosi lo spazio dopo un controllo con il petto!

Poi lo stesso attaccante bosniaco crossa al centro dove Under colpisce di testa. Sulla traiettoria c’è Alex Sandro che prima colpisce con il ginocchio e poi con il braccio! L’arbitro concede il penalty, trasformato da Perotti!

Poco dopo la mezz’ora occasione per Ronaldo, il quale di testa non inquadra la porta! Un minuto più tardi c’è una rete annullata a Higuain, pescato in fuorigioco!

Quando mancano dieci minuti al termine occasione per Kolarov di stesta su calcio di punizione dalla destra, ma Szczesny blocca la sfera a terra!

Ora gli spazi si allargano, la Juventus può agire di rimessa e sfruttare il contropiede, mentre la Roma tenterà il tutto per tutto con lanci in area di rigore!

Nel recupero Pellegrini calcia fuori con il mancino, quindi un minuto più tardi ci prova Diawara con un destro da fuori area, ma non soprende Szcesny!

Video Gol Highlights di Roma Juventus 1-2:

Il tabellino di Roma-Juventus 1-2, 19° giornata di Serie A

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (66° s.t. Cristante); Zaniolo (35° p.t. Under), Pellegrini, Perotti (82° s..t Kalinic); Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral (19° p.t. De Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (69° s.t. Danilo); Dybala (69° s.t. Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Marco Guida (Pompei)

Reti: 3° p.t. Demiral (J), 9° p.t. Ronaldo (J), 68°s.t. Perotti (R)

