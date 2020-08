Video Gol Hoghlights Juventus-Lione 2-1 e sintesi 7-8-2020

Risultato Juventus-Lione 2-1: una volenterosa e determinata Vecchia Signora batte la squadra di Rudi Garcia grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo, ma non riesce ad accedere ai quarti di finale di Champions League. Determinante la sconfitta per 1-0 maturata nella gara di andata.

Una Juventus brutta nel primo tempo tempo, ma più luminosa nel secondo, batte 2-1 l’Olympique Lione di Rudi Garcia, ma non riesce ad accedere ai quarti di finale di Champions League. Ai bianconeri non basta un super Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Per i torinesi, l’avventura europea finisce qui.

Sintesi Juventus-Lione 2-1, ritorno ottavi di finale Champions League

Il primo episodio degno di nota arriva al 11′ con Depay che porta in vantaggio il Lione con un cucchiaio su calcio di rigore causato da un fallo precedente di Bentancur. Szczesny è praticamente già a terra ancor prima che il pallone parta e per l’olandese è quindi facilissimo battere il portiere polacco. Al 20′ bella iniziativa di Bernardeschi che semina il panico nell’area del Lione, ma anziché mettere la palla in mezzo si fa rimontare da un difensore avversario guadagnando un calcio d’angolo dal quale, successivamente, non nasce nulla.

16 minuti dopo si rivede la Juve con un cross di Cuadrado che trova la testa di Higuain che impatta bene, ma il tentativo è debole e Lopes neutralizza tranquillamente. Al 39′ splendida punizione di Cristiano Ronaldo che trova l’intervento plastico di Lopes che salva i suoi mettendo a lato. Al 42′ la Juve pareggia: Cristiano Ronaldo, su calcio di rigore, sigla l’1-1.

La prima azione pericolosa del secondo tempo arriva al 56′ con un tiro insidioso da fuori area di Aouar che per fortuna della Juve finisce alto. Al 60′ Cristiano Ronaldo accende la lampadina e da fuori area, di sinistro, trova il gol del 2-1. È un assedio dei bianconeri: Bonucci, su cross da calcio d’angolo, per poco non trova di testa l’angolo basso alla destra di Lopes. 15 minuti più tardi ancora occasione da corner per la Juventus con Dybala che mette sulla testa di Cristiano Ronaldo una palla perfetta che il portoghese non riesce però a correggere in rete. L’ultimo quarto d’ora è un monologo juventino con il Lione che però si chiude bene e alla fine, dopo 6 minuti di recupero, riesce a portare a casa una sofferta qualificazione ai quarti di finale.

Juventus-Lione 2-1, ritorno ottavi di finale di Champions League.

Video Gol Highlights Juventus-Lione 2-1, ritorno ottavi di finale di Champions League

Il tabellino di Juventus-Lione 2-1, ritorno ottavi di finale Champions League

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (69′ Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (60′ Ramsey), Rabiot; Bernardeschi (69′ Dybala – 84′ Olivieri), Higuain, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Maurizio Sarri

Lione (3-5-2): Lopes; Marcal, Marcelo, Denayer (61′ Andersen); Cornet, Aouar (90′ Thiago Mendes), Guimaraes, Caqueret, Dubois (90′ Tete); Depay (66′ Dembélé), Toko Ekambi (66′ R. Adelaide).

Allenatore: Rudi Garcia

Arbitro: Felix Zwayer

Marcatori: 11′ Rig. Depay (L), 42′ Rig. Cristiano Ronaldo (J), 60′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 19′ Aouar (L), 30′ Cuadrado (J), 38′ Dubois (L), 41′ Depay (L), 44′ Bentancur (J), 79′ Cornet (L), 87′ Caqueret (L), 88′ Marcal (L)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS