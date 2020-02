Video Gol Highlights Lione-Juventus 1-0: la rete di Tousart è decisiva per il successo dei francesi!

Risultato di Lione-Juventus 1-0, andata ottavi di finale di Champions League: la rete di Tousart basta ai francesi per uscire vittoriosi dal primo round di Champions!

Una partita che vede i bianconeri mantenere il possesso ma non rendersi particolarmente pericolosi. Le occasioni migliori le creano i francesi, i quali vanno in vantaggio alla mezz’ora. Approfittano di un uomo in meno dei torinesi e realizzano il vantaggio con Tousart! Bianconeri che si buttano a cercare il vantaggio, ma non ci riescono!

La sintesi di Lione-Juventus 1-0, andata ottavi di finale di Champions League

Partita che vede subito i bianconeri mantenere il possesso palla, ma senza costruire grandi occasioni nei primi dieci minuti di gioco.

Il copione non cambia, ma nemmeno il risultato. Bianconeri che fanno molta fatica a costruire occasioni importanti davanti alla porta.

Al ventunesimo minuto di gioco c’è la prima vera occasione del match costruita dai francesi! Su calcio d’angolo di Aouar, Toko Ekamb spizza di testa e il pallone termina sulla traversa, salvo poi ritornare in campo!

La formazione francese avanza ancora e sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, battuto da Dubois , Marcal colpisce da lontano e manda la palla di molto alta sopra la traversa!

Bianconeri che rispondono, prima con un tiro-cross id Ronaldo, savato da un difensore, quindi con una conclusione dalla distanza di Alex Sandro!

Poco dopo la mezz’ora c’è il vantaggio dei francesi! Aouar sfonda sulla sinistra, mette al centro dove Tousart interviene con una deviazione sporca ed efficace!

A dieci minuti dal termine un destro di CR7 non gira a sufficienza e non trova la porta!

Quindi ancora i francesi in avanti che sfruttano le amnesie bianconere. Ekambi per due volte si rende pericoloso! Prima grazie ad una dormita della difesa bianconera, nella seconda dopo una bella azione personale. In entrambe le circostanze la pallla termina alta sopra la traversa!

Una prima frazione in cui i bianconeri si trovano in parecchia difficoltà. Grande pressing della formazione di casa, disattenzioni e poco capacità di ribaltare il fronte!

Ripresa che parte com’era finita la prima frazione. Ancora i francesi in avanti a provare ad allungare il punteggio in vista del ritorno a Torino.

L’unico elemento che accende i motori è sicuramente Cristiano Ronaldo. Gli altri non paiono nella forma solita, faticano a costruire azioni degne di nota.

Verso il quarto d’ora si fanno vedere i bianconeri! Cuadrado si trova il pallone in area, pronto a calciarlo. Interviene con una giocata importante Cornet, che chiude il tentativo del bianconero!

Poi salgono maggiormente i bianconeri con il proprio baricentro. A metà della ripresa una grande sassata di Alex Sandro viene deviata da un intervento prodigioso di un difensore francese! Quindi ci prova Dybala su di un cross del terzino brasiliano, ma il suo tentativo si spegne di poco a lato!

Alla mezz’ora di gioco ci prova Danilo con un tiro da fuori area e la palla termina abbondantemente fuori dai pali difesi da Lopes!

Ancora i bianconeri in pressione a cercare la marcatura del pareggio! Un cross dalla destra di Danilo sul quale si avventa Higuian che non riesce a centrare lo specchio della porta!

Quando mancano cinque minuti al termine vistose proteste dei bianconeri per un eventuale fallo commesso ai danni di Ronaldo! Per l’arbitro è tutto regolare, non ci sono gli estremi e il gioco può proseguire!

Quando mancano tre minuti al fischio viene annullata una rete a Dybala, pescato in fuorigioco! Quindi lo stesso fantasista argentino subisce un contatto in area, trattenuto da Aouar, ma l’arbitro non ravvisa alcun estremo per il calcio di rigore!

Al quarto minuto di recupero Ronaldo vola di testa sovrastando il difensore Marcal, ma il pallone termina fuori di poco!

Lione-Juventus finisce qui! Bianconeri che escono sconfitti e dovranno giocare diversamente al ritorno se vorranno uscire vincitori!

Video Gol Highlights

Il tabellino di Lione-Juventus 1-0, andata ottavi di finale di Champions League

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (78° s.t. Tete), Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet (81° s.t. Andersen); Toko Ekambi (66° s.t. Terrier), Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (61° s.t. Ramsey), Rabiot (78° s.t. Bernardeschi); Cuadrado (70° s.t. Higuain), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)

Reti: 31° p.t. Tousart (L)

