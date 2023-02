Video Gol e Highlights Juventus-Nantes 1- 1, andata sedicesimi di finale di Europa League: il vantaggio di Valhovic viene annullato da Blas

Bianconeri che falliscono un’occasione importante. Una vittoria sarebbe stata salutare per guardare con più ottimismo al ritorno in casa dei transalpini. Ci sono, di certo, le possibilità di poter vincere in trasferta, ma la formazione di Allegri dovrà cambiare registro, essere più accorta in difesa e precisa sottoporta.

Proteste sul finale per un mancato calcio di rigore concesso ai bianconeri. Ma, comunque, la prestazione al ritorno dovrà essere differente.

Juventus-Nantes, andata dei sedicesimi di Europa League 2022/23

Sintesi di Juventus-Nantes 1-1

Parte forte la Juventus! Già al primo minuto ci prova Di Maria con un potente sinistro da fuori area che impegna Lafont in una parata con i pugni.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! L’asse Di Maria-Chiesa-Vlahovic confenziona la rete del vantaggio bianconero. Lancio del fideo, assist di testa di Chiesa, Vlahovic da pochi passi infila il pallone anticipando Lafont!

Verso la mezz’ora seconda conclusione dalla distanza di Di Maria, con risposta con i pugni del portiere avversario.

Juventus-Nantes. Poco dopo la mezz’ora altra occasione lampante per i bianconeri per arrivare al raddoppio. Alex Sandro si sgancia, alza la testa e serve Vlahovic in area di rigore. L’intervento del difensore Girotto rischia di commettere un’autorete. Lafont, comunque, blocca questo maldestro intervento difensivo!

Primo vero tentativo degli ospiti con Centonze, verso il quarantesimo della prima frazione. Il tiro del laterale destro della formazione francese finisce abbondantemente a lato senza creare pericoli per la porta difesa da Szczesny.

Nel minuto di recupero altra occasione per i bianconeri. Su calcio di punizione guadagnato da Chiesa nel lato sinistro d’attacco Paredes effettua una traiettoria a rientrare che mette in difficoltà Lafont. Il portiere dei canarini è costretto a respingere forte il pallone lontano dall’area.

Secondo tempo che parte con il Nantes più aggressivo, anche se non particolarmente pericoloso. All’ottavo minuto di gioco spunto di Blas che trova al centro Sissoko, ma l’arbitro interrompe la giocata per un fuorigioco.

Atteggiamento passivo dei bianconeri, nonostante costruiscono azioni offensive. Lasciano spazi per i contropiedi degli ospiti. Su uno di questi arriva il pareggio.

PAREGGIO DEL NANTES! Mohamed è bravisso a vedere con la coda dell’occhio l’avanzamento di Blas sulla sinistra, lo serve ad occhi chiusi, quest’ultimo avanza e arrivato dentro l’area calcia con il sinistro in maniera impeccabile. Nulla da fare per Szczesny!

Juventus-Nantes. Un minuto dopo c’è la violenta reazione dei bianconeri. Rabiot riesce a far sgusciare un pallone sotto le gambe di un avversario, Vlahovic serve sulla sinistra Chiesa il cui tiro potente centra prima la traversa, rimbalza e poi prende il palo! La palla, quindi, finisce fuori in preda dei difensori francesi!

Una clamorosa occasione sprecata dai bianconeri per ritornare immediatamente in vantaggio.

Alla metà della ripresa traversa colpita dai bianconeri con Di Maria direttamente da calcio d’angolo. Cinque minuti più tardi conclusione dalla distanza di Moutoussamy, il cui pallone finisce fuori di poco sulla sinistra di Sczesny.

Ultimi dieci minuti di gioco che vedono i bianconeri assaltare l’area di rigore francese. Soulé prova un destro, ma è impreciso e finisce fuori. Valhovic per Rabiot che viene anticipato prima che possa involarsi di fronte al portiere.

In pieno recupero pallonetto di Chiesa per Danilo, il quale calcia al volo ma spedisce di poco la sfera sopra la traversa.

Nei minuti di recupero proteste dei bianconeri per un fallo evidente in area di mano di un difensore francese. L’arbitro al VAR vede un fallo di Bremer e decide per il calcio di punizione per gli ospiti.

Fischio finale, finisce in parità la sfida dello Stadium!

Highlights e Video Gol di Juventus-Nantes 1-1 :

Tabellino di Juventus-Nantes 1-1

Marcatori: 13′ pt Vlahovic (J), 15′ st Blas (N)

Assist: Chiesa 13′ pt (Juventus), 15′ st Mohamed (N)

Juventus (4-3-3): Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio (28′ st Cuadrado); Fagioli (18′ ptp Kostic), Paredes (18′ st Locatelli), Rabiot; Chiesa, Di Maria (28′ st Soulé), Vlahovic (41′ st Kean). All. Allegri.

Nantes (5-3-2): Lafont – Centonze, Castelletto (43′ st Guessand), Girotto, Pallois (38′ st Corchia), Coco (32′ Traore); Moutoussamy, Chirivella (31′ st Mollet), Sissoko; Blas, Mohamed (32′ st Simon). All. Kombouarè

Ammoniti: 46′ pt Castelletto (N), 9′ st Chiesa (J), 12 ‘st Mohamed (), 30′ st Danilo (J), 45’ st Corchia (N)

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)