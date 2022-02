Video Gol Highlights Villarreal-Juventus 1-1: Sintesi 22-2-2022

Video Gol e Highlights Villarreal-Juventus 1-1, Andata Ottavi di finale Champions League: Parejo risponde a Vlahovic

Solo un pareggio tra Villarreal e Juventus all’Estadio de la Ceramica di Villarreal nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

E’ un risultato relativamente positivo per i bianconeri, che potranno giocarsi la qualificazione ai quarti di finale davanti al proprio pubblico, ma per il passaggio del turno è ancora tutto aperto, visto che gli andalusi sono più che vivi e davvero molto competitivi.

Villarreal-Juventus, andata ottavi di finale Champions League 22-2-2022.

Sintesi di Villarreal-Juventus 1-1

Out Coquelin, Moreno e Pena per Unai Emery, che schiera Foyth e Pedraza sulle fasce in difesa, con Raul Albiol e Pau Torres al centro, a protezione di Rulli. A centrocampo ci sono l’altro Moreno e Chukwueze sulle fasce e Capoue e capitan Dani Parejo in mediana. In attacco un Danjuma in grandissima forma fa coppia con Lo Celso, che agirà alle sue spalle.

Assenze importantissime per Massimiliano Allegri, che deve fare a meno di Rugani, Chiellini, Dybala, Bernardeschi e Chiesa. In difesa solo panchina per Bonucci, al quale viene preferito Danilo al fianco di De Ligt al centro, con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce a protezione di Szczesny. Panchina a sorpresa per Zakaria, visto che ci sono Locatelli, Rabiot e Mckennie con Cuadrado, mentre in attacco esordio assoluto nella coppa dalle grandi orecchie per Vlahovic al fianco di Morata.

Il primo tempo inizia con il botto, visto che gli ospiti sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio con Vlahovic dopo pochissimi secondi, proprio su schema sulla battuta d’inizio di gioco con il lancio lungo di Danilo al 1′ minuto.

I padroni di casa provano a reagire, ma la partita è davvero tattica, visto che le due squadre sono perfette in fase difensiva e risultano pericolose solo quando riescono a ribaltare l’azione in contropiede.

La palla gol del pareggio sarebbe sui piedi di Lo Celso in una sorta di rigore in movimento, ma colpisce clamorosamente il palo, mentre Danjuma risulta inaspettatamente poco cinico sotto porta.

Con il passare dei minuti gli ospiti provano a prendere in mano il pallino del gioco, ma in attacco ci provano solo Locatelli e Morata senza grande convinzione, mentre nel finale i padroni di casa si rendono ancora pericolosi con Capoue e Lo Celso.

Il secondo tempo inizia con un cambio per gli ospiti, che inseriscono Bonucci al posto di Alex Sandro, con lo spostamento di Danilo sulla fascia.

Gli ospiti tentano di gestire il risultato addormentando i ritmi di gioco, ma i padroni di casa alzano il pressing e la qualità nelle proprie giocate.

E’ sempre Lo Celso ad illuminare l’attacco dei padroni di casa, che impegna Szczesny anche con capitan Parejo.

E’ proprio Parejo che riesce a segnare il gol del pareggio al 67′ minuto su assist perfetto di Capoue con la sua solita conclusione perfetta.

Gli ospiti inseriscono anche Arthur al posto di Locatelli, ma vengono ammoniti Chukwueze, Rabiot, Rulli, in un momento della partita abbastanza confuso e con tanti falli.

Girandola di cambi per provare a sbloccare l’equilibrio: dentro Trigueros, Estupinan, Zakaria, Pellegrini, Yeremi Pino e Dia e fuori Pedraza, Moreno, De Sciglio, Chukwueze e Danjuma, ma a sfiorare il gol vittoria è il solito Vlahovic, che trova la super risposta di Vlahovic nel finale.

Highlights e Video Gol di Villarreal-Juventus 1-1:

Tabellino di Villarreal-Juventus 1-1

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza (33′ st Estupinan); Chukwueze (45′ st Pino), Capoue, Parejo, A. Moreno (33′ st Trigueros); Lo Celso, Danjuma (45′ st Dia). A disp.: Asenjo, Jorgensen, Gaspar, Iborra, Mandi, Gomez, Aurier. All.: Unai Emery.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro (1′ st Bonucci); Cuadrado, Locatelli (26′ st Arthur), Rabiot, McKennie (36′ st Zakaria), De Sciglio (42′ st Pellegrini); Vlahovic, Morata. A disp.: Perin, Pinsoglio, Kean, Soulé. All.: Allegri.



Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 1′ Vlahovic (J), 21′ st Parejo (V)

Ammoniti: Rulli (V); Rabiot (J)

Espulsi: nessuno

