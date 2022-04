Video Gol Highlights Villarreal-Bayern Monaco 1-0: Sintesi 6-4-2022

Video Gol e Highlights Villarreal-Bayern Monaco 1-0, Andata Quarti di finale Champions League: decide Danjuma

Il Villarreal batte il Bayern Monaco all’Estadio de La Ceramica di Vila-real, conosciuto anche come Estadio Madrigal, nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League.

Altro clamoroso colpaccio degli andalusi, che provano a coltivare il proprio sogno europeo mettendo in grandissima difficoltà i bavaresi, che proveranno a ribaltare il passivo davanti al proprio pubblico.

UEFA Champions League

Sintesi di Villarreal-Bayern Monaco 1-0

Indisponibili Dia e Moreno per Unai Emery, che schiera Foyth in difesa con Pau Torres, Raul Albiol e Estupinan a protezione di Rulli, mentre in mediana viene lanciato Coquelin con Capoue e Parejo. In attacco confermato il tridente delle sorprese con Lo Celso e Moreno alle spalle di Danjuma.

Non ci sono Sarr, Tolisso e Choupo-Moting per Julen Nagelsmann, che schiera Lucas Hernandez al centro della difesa con Upamecano, Pavard e Davies sulle fasce davanti a Neuer. In mediana la scelta ricade su Musiala e Kimmich, mentre il tridente dei trequarti è formato da Coman, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva, chiudono tutti gli spazi, sono ordinati e non lesinano a partire in contropiede.

Al 9′ minuto, infatti, a trovare il gol del vantaggio sono i padroni di casa, che sbloccano il risultato con il solito Danjuma, il più lesto a sfruttare un tiro sbagliato di Parejo al termine di un bel contropiede di Lo Celso e Moreno.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e cercano di trovare spazi allargando sulle fasce, ma i padroni di casa rendono il possesso palla e le giocate offensive degli avversari davvero molto sterili e per niente pericolose.

Infatti, nel finale i padroni di casa troverebbero pure il raddoppio al 40′ minuto con Coquelin, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo sicuramente più bello e divertente, visto che la mole di gioco degli ospiti porta finalmente a pericolosità ed incisività nella metà campo dei padroni di casa, che provano a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari ripartendo in contropiede.

Ci prova Gnabry senza trovare la porta e Rulli è fenomenale su Davies, mentre Moreno viene fermato sul più bello dal palo e Pedraza, entrato al posto di Coquelin, è impreciso sotto porta.

Girandola di cambi: entrano Goretzka, Sane e Sule al posto di Gnabry, Muller e Pavard, poi anche Chukwueze e Aurier per Danjuma e Foyth.

Highlights e Video Gol di Villarreal-Bayern Monaco 1-0:

Tabellino di Villarreal-Bayern Monaco 1-0

VILLARREAL (4-3-1-2): Rulli; Foyth (81′ Aurier), Albiol, Pau Torres, Estupinan; Capoue, Parejo, Coquelin (59′ Pedraza); Lo Celso; Danjuma (81′ Chukwueze), Moreno. Allenatore: U. Emery.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (71′ Sule), Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala; Gnabry (62′ Sané), Muller (62′ Goretzka (90+4 Roca)), Coman; Lewandowski. Allenatore: J. Nagelsmann.

ARBITRO: A. Taylor

GOL: 8′ Danjuma

AMMONITI: 75′ Estupinan

ESPULSI: –

NOTE: recupero 7′