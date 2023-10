Video Gol Highlights Video Highlights di PSG-Milan 3-0, 3° giornata Champions League: sintesi 25-10-2023

Video Gol e Highlights di PSG-Milan 3-0, 3° giornata Champions League: Mbappé alla mezz’ora del primo tempo, Kolo Muani Lee regalano la vittoria ai parigini. Pesante sconfitta per i rossoneri e qualificazione a rischio.

Al 32° Mbappé porta avanti la squadra di Luis Enrique e in apertura di ripresa al 53° Kolo Muani chiude la partita, Lee mette il sigillo finale al 90°.

Il Milan con 2 pareggi a reti bianche e 1 sconfitta è ora ultimo in classifica nel suo Girone con due punti e senza gol all’attivo. Nel Gruppo F passa al comando proprio il PSG con 6 punti, mentre al 2° posto con 4 punti ci sono il Newcastle ed il Borussia Dortmund vittorioso oggi in trasferta in terra inglese.

Il 7 novembre a San Siro il Milan non potrà sbagliare il match di ritorno contro il PSG se vuole continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League

La Sintesi di PSG-Milan 3-0, 3° giornata Champions League

C’è molto nervosismo all’inizio e già prima del 10° minuto il Milan si ritrova con due uomini ammoniti, Thiaw e Krunic, entrambi puniti per delle ingenuità che denotano scarsa concentrazione.

La manovra è poco fluida e i rossoneri si aggrappano a Leao, pericoloso al 12° con una conclusione dal limite, frutto di uno schema su corner, che non finisce lontana dal palo.

La crescita del Milan è visibile e il portoghese è ancora insidioso con un altro bel tiro, ma il PSG, seppur a sprazzi, c’è e inizia a far venire il mal di testa agli avversari con il solito Mbappé, che alla mezz’ora sfiora il palo e poco dopo inventa il gol del vantaggio: assistito da Zaire-Emery, il fenomeno francese accelera, lascia di sale il povero Tomori e va a battere il connazionale Maignan.

Vari errori da ambo le parti sono le uniche cose degne di nota dei minuti successivi fino a quando, al 43°, il PSG sfiora il raddoppio con un tiro dal limite dell’area di Kolo Muani che termina a lato solo grazie alla provvidenziale deviazione di Thiaw; il tiro, infatti, era nello specchio e sembrava destinato a finire in rete.

Non c’è altro da dire, a parte un contatto in area milanista tra Thiaw e Mbappé sulla quale l’arbitro sloveno Vincic non interviene. La prima frazione va in archivio dopo due minuti di recupero.

Il ritorno in campo vede un Milan più propositivo, ma ancora distratto come dimostra il gol in contropiede di Dembelé, ma Vincic annulla per un fallo dell’assistman Ugarte ai danni di Musah.

Rinfrancati, i rossoneri sfiorano il pareggio al 51° con Giroud, che calcia sull’esterno della rete dopo essere stato servito da Pulisic lanciato sulla fascia; subito dopo, da corner, arriva il 2-0: il tiro dalla bandierina è corto e a sorpresa per Dembelé, sul cui tiro Maignan sbaglia la presa favorendo il facile tap-in di Kolo Muani.

Il Milan cerca di riaprire la partita, ma Leao è troppo lezioso e si divora almeno due chiare occasioni intestardendosi a tenere il pallone anziché tirare; il PSG, dal canto suo, è sempre pericolosissimo in contropiede e al minuto 81 Maignan evita il 3-0 deviando sul palo un tiro a giro del solito Mbappé.

Il tris è solo rimandato e giunge al minuto 89 grazie al nuovo entrato Lee, che da pochi metri deve solo aprire il sinistro per mettere a frutto il bel cross di Zaire-Emery sul quale Ramos fa esca oppure liscia, non si sa. I minuti di recupero sono quattro e, una volta finiti, finisce anche il match.

Video dei Gol e Highlights di PSG-Milan 3-0:

Il Tabellino di PSG-Milan 3-0:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (93′ Mukiele), Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (71′ Fabian Ruiz), Vitinha; Dembelé (71′ Lee), Kolo Muani (82′ Ramos), Mbappé. Allenatore: Luis Enrique

Milan (4-3-3): Maignan, Kalulu, Thiaw (46′ Calabria), Tomori (90′ Kjaer), T. Hernandez; Musah (77′ Pobega), Krunic (77′ Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Marcatori: 32′ Mbappé, 53′ Kolo Muani e 89′ Lee

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Thiaw, Krunic, Hakimi, Dembelé, Tomori e Kalulu