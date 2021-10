Video Gol Highlights Vicenza-Monza 1-1: sintesi 27-10-2021

Risultato Vicenza-Monza 1-1: la sfida del “Menti” finisce con un pareggio che serve a poco.

I gol arrivano da azione d’angolo e sono entrambi di testa; Ierardi risponde a Mazzitelli.

Il Monza raggiunge 14 punti e rimane a metà classifica non riuscendo a salire al 3° posto, almeno per una notta. Il Vicenza, pur conquistano il primo pareggio stagionale dopo 8 sconfitte e una sola vittoria, è sempre penutlimo con 4 punti.

Sintesi Vicenza-Monza 1-1

La prima occasione ce l’hanno i berici, vicini alla rete al 26° con un colpo di testa di Padella che finisce sul palo, il quinto stagionale.

Il Monza si vede per la prima volta una decina di minuti dopo e, a su azione d’angolo, passa in vantaggio: Mazzitelli approfitta di un grave errore difensivo dei padroni di casa, che anziché spazzare il pallone dall’area lo rimettono al centro, e insacca di testa da due passi.

Gli ultimi minuti del primo tempo non offrono altri eventi degni di nota, anche se il Monza li trascorre stabilmente nella metà campo vicentina. Il signor Pairetto fischia due volte allo scoccare del 45° minuto.

Il Vicenza del secondo tempo è più volitivo e cerca di rimettersi sulla strada giusta, mentre il Monza è meno grintoso. Dalle parti di Di Gregorio, tuttavia, non accade molto per oltre metà frazione: la sterilità offensiva dei padroni di casa, primo problema di questa squadra in questo scorcio iniziale di campionato, si nota tutta.

E’ quindi sorprendente che al 73° arrivi il gol del pareggio, un altro lampo nel buio: un corner battuto da Calderoni finisce dalle parti di Ierardi, che svetta tra la folla e batte il portiere brianzolo con una capocciata nel sette.

Eccezion fatta per un cross in mezzo di Pedro Pereira non sfruttato da Caldirola pochi minuti dopo la rete berica, nel restante quarto d’ora non accade alcunché e i minuti passano senza sussulti fino al triplice fischio giunto dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo i due marcatori Ierardi e Mazzitelli (6.5), protagonisti dei rari momenti di interesse di questo match, peggiori, invece, Longo (5) e PErdro Pereira (5), due corpi estranei.

Video Gol Highlights Vicenza-Monza 1-1

Tabellino Vicenza-Monza 1-1

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin (58′ Di Pardo), Pasini, Padella, Zonta (69′ Proia); Ranocchia, Taugourdeau, Calderoni (85′ Crecco); Ierardi; Diaw (85′ Meggiorini), Longo (58′ Dalmonte). Allenatore: Brocchi

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; Pedro Pereira, Mazzitelli (48′ Brescianini 90′ Sampirisi), Barberis, Machin, Carlos Augusto; Vignato (83′ Gytkjaer), D’Alessandro (83′ Colpani). Allenatore: Stroppa

Marcatori: 34′ Mazzitelli e 73′ Ierardi

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Pedro Pereira, Diaw, Ierardi e Meggiorini

Migliori Bookmakers AAMS