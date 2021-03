Video Gol Highlights Vicenza-Empoli 0-2: sintesi 13-03-2021

Il Risultato di Vicenza-Empoli 0-2: i toscani vincono soffrendo e volano a +6 sulle due seconde, il Monza e la Salernitana, sfruttandone gli stop. I berici, svegliatisi tardi, scendono al 14° posto, ma con un buon distacco di 6 punti dalla zona playout.

Mancosu in apertura e Matos su rigore in chiusura decidono il match.

La Sintesi di Vicenza-Empoli 0-2

L’Empoli inizia con il piglio giusto, aiutato anche dai risultati delle dirette concorrenti, e, all’8° minuto, va in vantaggio alla prima occasione utile con Mancuso che anticipa il suo diretto marcatore e ribadisce in rete un tiro di Bajrami finito sul palo.

Il Vicenza fatica a reagire e Grandi deve intervenire al 19° per deviare in corner una pericolosa punizione di Stulac. Il portiere vicentino è sollecitato anche al 22° da Ricci e al 32° da Terzic, ma sono parate abbastanza agevoli.

Al 37° l’ultima potenziale occasione: Bajrami cerca il tiro dopo un bel doppio passo, ma Cappelletti devia in calcio d’angolo. Gli ultimi minuti, compreso i sessanta secondi di extratime concessi, vedono i toscani mantenere il possesso palla senza affondare ulteriormente, mentre il Vicenza non riesce a ragionare.

I toscani ricominciano attaccando e in pochi minuti collezionano ben tre occasioni: la prima è un tiro di Sabelli a lato di poco, segue un tiro centrale e potente di Bajrami e, infine, un tiro incrociato di prima intenzione di La Mantia ancora parato da Grandi.

Il Vicenza riesce ad uscire dall’assedio intorno all’ora di gioco grazie al neo entrato Lanzafame, pericoloso al 61° con un mancino respinto da Brignoli e soprattutto al 63° con un’acrobazia a lato di pochissimo.

Al 69° i berici hanno la miglior occasione della partita, un gran tiro di Bruscagin che si infrange sul palo e finisce in calcio d’angolo dopo aver toccato la schiena di Brignoli.

Al 79° gli ospiti vanno ad un passo dallo 0-2: Crociata mette in mezzo un traversone basso che Haas non riesce a spingere in rete a causa del tocco di Zonta che sporca il pallone, salvato sulla linea da Grandi.

Nei minuti di recupero Brignoli sventa il pareggio respingendo un tiro a botta sicura di Rigoni, e sul contropiede che ne segue Matos, presentatosi da solo in area, viene steso da Grandi: Pairetto segnala il rigore, trasformato dallo stesso brasiliano al 96°. Subito dopo, arriva il triplice fischio.

Migliori in campo Grandi (6.5), sempre attento, e Brignoli (7), miracoloso nel finale. Male Longo e La Mantia (5 per entrambi), evanescenti.

Il Video Gol Highlights di Vicenza-Empoli 0-2

Il Tabellino di Vicenza-Empoli 0-2

Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Beruatto; Agazzi (54′ Vandeputte), Pontisso (65′ Cinelli), Rigoni; Zonta (82′ Jallow), Longo (65′ Gori), Giacomelli (54′ Lanzafame). Allenatore: Di Carlo

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli (76′ Fiamozzi), Casale, Romagnoli, Terzic; Haas, Stulac, Ricci (64′ Zurkowski); Bajrami (76′ Crociata); Mancuso (83′ Matos), La Mantia (64′ Moreo). Allenatore: Dionisi

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 8′ Mancuso e 96′ rig. Matos

Ammoniti: Zurkowski, Moreo, Gori, Vandeputte e Grandi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS