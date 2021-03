Video Gol Highlights Vicenza-Cremonese 3-1: sintesi 02-03-2021

Risultato di Vicenza-Cremonese 3-1: i berici non vincevano in casa da metà dicembre e quella contro l’Ascoli era stata la prima e fin qui unica vittoria al “Menti”. Con questo successo i veneti salgono a quota 31 punti portandosi a +3 sulla zona playout, mentre la Cremonese è ad un solo punto.

Meggiorini gioca un’altra grande partita e segna due gol fornendo a Nalini l’assist per il 3-1, mentre i lombardi, pur non demeritando, non riescono ad andare oltre al gol del momentaneo 2-1 di Ciofani.

I veneti partono forte e dopo due minuti Vandeputte ha un buon pallone, ma il suo tiro di prima intenzione sorvola la traversa. La Cremonese risponde con un tiro di Gaetano fuori di poco, mentre Grandi è strepitoso su un tiro di Giacomelli.

Il Vicenza impensierisce la retroguardia lombarda con Dalmonte al 12° e al 23° la pressione dei padroni di casa si concretizza: Giacomelli vede Barlocco in area e lo serve e il terzino scarica all’indietro per il piattone vincente di Meggiorini dal centro dell’area.

Tra il 25° e il 27° la reazione grigiorossa produce due conclusioni pericolose di Gaetano e Ciofani, entrambe ben disinnescate dall’ottimo Grandi, ma il Vicenza è cinico e al 44° raddoppia ancora con Meggiorini, ben assistito dallo spettacolare esterno sinistro di Giacomelli in un’azione simile a quella del primo gol e con la quale termina di fatto il parziale.

La Cremonese cambia subito due uomini, Celar e Strizzolo per Buonaiuto e Baez, e modulo aggiungendo una punta e la mossa paga perché Ciofani al 53° segna con un gran colpo di testa su perfetto cross dalla trequarti di Pinato.

Quattro minuti dopo, Grandi compie un altro splendido intervento negando il pareggio a Celar, ben liberatosi in area, mentre Alfonso impedisce a Meggiorini e Giacomelli di triplicare con parate magnifiche, come magnifica era stata l’acrobazia della punta di casa.

Al 70° la partita prende un indirizzo ben preciso: un bel contropiede permette a Nalini, in campo da pochi minuti dopo infiniti infortuni, di trovare il tris con un gran tiro che tocca il palo e finisce in rete, ben assistito da uno stratosferico Meggiorini.

La Cremonese mette la terza punta, Colombo, e cerca di riaprire la gara, ma Bartolomei manca di poco il bersaglio e Grandi dice di no a Strizzolo.

Meggiorini (8.5) è super e segna altre due reti regalando anche un assist a Nalini, Ciofani (6.5) ci prova e sembra essersi finalmente sbloccato dopo un lungo periodo di appannamento. Male il solo Baez (5), nullo.

Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte (84′ Beruatto), Rigoni (65′ Zonta), Pontisso; Giacomelli (73′ Cinelli); Meggiorini (84′ Lanzafame), Dalmonte (66′ Nalini). Allenatore: Di Carlo

Cremonese (4-2-3-1): Alfonso; Valzania, Bianchetti, Ravanelli, Pinato (79′ Colombo); Bartolomei (82′ Gustafson), Castagnetti; Baez (46′ Celar), Gaetano (65′ Ceravolo), Buonaiuto (46′ Strizzolo); Ciofani. Allenatore: Pecchia

Marcatori: 23′ e 44′ Meggiorini, 53′ Ciofani e 70′ Nalini

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Barlocco e Valzania

