Video Gol Highlights Vicenza-Cosenza 1-0: sintesi 12-05-2022

Risultato Vicenza-Cosenza 1-0: preziosa vittoria dei biancorossi nell’andata dei playout.

Christian Maggio risolve dopo il 90° una sfida nervosa nella quale protagonista è il VAR, che priva le squadre di un gol ciascuno.

Sabato 21 maggio, al “San Vito-Marulla”, la sfida di ritorno. Il Cosenza, in virtù del miglior piazzamento, si salverà in caso di rimonta e vittoria con qualunque scarto. Al Vicenza basterà non perdere.

Sintesi Vicenza-Cosenza 1-0

La partita inizia con un’immediata occasione per i calabresi, vicinissimi alla rete con un cross di Caso deviato da Contini e che Boultam non riesce a deviare in rete.

Al 27° il Vicenza, molto propositivo da parecchi minuti, sfiora a sua volta il vantaggio con un improvviso missile, da venti metri, partito dal destro di Cavion che colpisce la traversa.

Alla mezz’ora De Maio sbaglia un controllo e spalanca la strada a Caso, che entra in area e segna, ma l’arbitro Maresca annulla dopo la chiamata del VAR per offside dello stesso caso. De Maio non ha compiuto una giocata.

Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero concessi, infine, è ancora la squadra ospite a sfiorare la rete: Bruscagin salva sulla linea il tap-in di Rigione scaturito dalla bella acrobazia di Venturi su azione da corner.

La ripresa comincia con le due squadre vicine al gol nello stesso minuto: prima Contini salva i suoi respingendo un tiro dal limite di Caso e poi, su contropiede vicentino, Diaw spreca l’assist di da Cruz calciando altissimo da dentro l’area.

Dopo una fase di studio, i veneti tornano in avanti e segnano con Diaw, che riceve un lancio di Lukaku e realizza in maniera rocambolesca inciampando e segnando da terra: il VAR interviene ancora, però, per segnalare il tocco di mano della punta. Anche questo gol, dunque, viene annullato.

La sfida torna a farsi poco interessante fino al 90°, ma nel primo dei sei minuti di extratime accordati dall’arbitro il vecchio volpone Maggio trova la rete decisiva: l’esterno segna da due passi dopo una splendida azione personale di Dalmonte, bravo a superare Vaisanen e sfortunato nel colpire il palo con un tocco da biliardo che attraversa le gambe di Matosevic.

Si scatena poi una rissa e volano cartellini gialli; il recupero si allunga di altri due minuti, passati senza emozioni, e al 98° il triplice fischio fa esplodere il “Menti“.

Migliori in campo Dalmonte (7), che entra a venti minuti dalla fine e inventa l’azione poi rifinita da Maggio, e Caso (6.5), il più vivo tra i cosentini. Male Diaw (5), estremamente impreciso, e Larrivey (4.5), evanescente.

Video Gol Highlights Vicenza-Cosenza 1-0

Tabellino Vicenza-Cosenza 1-0

Vicenza (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Bikel, Cavion (89′ Giacomelli), Lukaku (73′ Dalmonte); Ranocchia (79′ Meggiorini), da Cruz; Diaw. Allenatore: Baldini

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Camporese, Rigione, Vaisanen; Bittante (87′ Hristov), Boultam (6′ Vallocchia), Venturi (73′ Zilli), Kongolo, Liotti; Larrivey, Caso (73′ Palmiero). Allenatore: Bisoli

Marcatori: 91′ Maggio

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Liotti, Matosevic, Maggio, Vallocchia e Giacomelli