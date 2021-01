Video gol highlights Vicenza-Chievo 1-1: sintesi 19-01-2021

Risultato Vicenza-Chievo 1-1, recupero 8° giornata Serie B: i clivensi, che con Margiotta riprendono il fortunoso gol berico di Gori, lasciano il “Menti” con un punto, ma avrebbero meritato qualcosa in più.

Il Vicenza resta dodicesimo e manca ancora il successo interno ad un mese dall’ultimo, mentre il Chievo torna a pareggiare dopo due successi di fila e non riesce a superare il Lecce e salire al sesto posto.

Cronaca Vicenza-Chievo 1-1, recupero 8° giornata Serie B

Il primo sussulto si ha al 19° con una parata di Semper su un tiro da fuori di Jallow, centrale anche se molto potente, mentre il primo squillo clivense è in una punizione dal limite di Giaccherini che finisce fuori di pochissimo.

Al 35° Rigione sbaglia a rinviare e Gori prova ad approfittarne con un tiro al volo sul quale Semper è attento, ma il portiere ospite deve arrendersi proprio al 45° e nel modo più beffardo: Beruatto interviene di petto in anticipo e prova la conclusione da lontano colpendo Gori, in quel momento in area, e il tocco involontario della punta si rivela vincente.

La prima frazione, abbastanza noiosa a parte il gol e le azioni descritte, termina dopo un minuto di recupero.

La ripresa vede il Chievo all’arrembaggio per ripristinare la parità, ma la porta è stregata: al 57° Giaccherini manda sull’esterno della rete un cross di Mogos illudendo tutti e al 71° Djordjevic prende il palo sugli sviluppi di un corner pur trovandosi da solo.

Il Vicenza, che si era fatto notare solo per un rigore reclamato per una mano in area di Garritano (probabilmente c’era) e per un tiraccio di Agazzi, annaspa sempre più e al 74° deve capitolare: Garritano mette in mezzo un altro calcio d’angolo e Margiotta colpisce di testa spedendo la sfera sotto la traversa e battendo Grandi.

Nei minuti finali accade poco, a parte un paio di contropiedi buttati via e un tiro pericolosissimo di Ciciretti che sfiora il palo.

Migliori in campo Beruatto e Margiotta (6.5 per entrambi), il primo per la buona prova difensiva e per la compartecipazione del gol, e il secondo per la rete del pareggio pochi minuti dopo il suo ingesso in campo; male Gori (5.5), che segna involontariamente e migliora di poco una giornata grigia, e De Luca (5), a dir poco intermittente.

Tabellino Vicenza-Chievo 1-1, recupero 8° giornata Serie B

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto (72′ Barlocco); Zonta (53′ Agazzi), Rigoni, Cinelli; Meggiorini (72′ Marotta), Gori (54′ Vandenputte), Jallow (80′ Bizzotto). Allenatore: Di Carlo

Chievo (4-2-3-1): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Palmiero (84′ Obi), Viviani; Ciciretti, Giaccherini (64′ Margiotta), Garritano (78′ Canotto); De Luca (64′ Djordjevic). Allenatore: Aglietti

Marcatori: 45′ Gori e 74′ Margiotta

Arbitro: Gariglio

Ammoniti: Bruscagin, Palmiero, Jallow, Pasini e Marotta

